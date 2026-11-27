Dieser Anblick hat Seltenheitswert: Enie van de Meiklokjes (52) hat sich am Mittwochabend gemeinsam mit ihrem Ehemann Tobias Staerbo in der Öffentlichkeit gezeigt. Das Paar besuchte in Berlin die Weltpremiere der neuen Show "Spooky Charlottenburg" im Friedrichstadt-Palast. Auf dem roten Teppich zog dabei vor allem Enies außergewöhnliches Styling die Blicke auf sich. Zu ihrem dunklen Outfit kombinierte sie eine breite olivgrüne Krawatte, die dem Look einen markanten Akzent verlieh. Doch damit nicht genug: Auf ihrer roten Hochsteckfrisur funkelte ein Diadem. Für einen weiteren farbigen Hingucker sorgte ihre hellblaue Handtasche, die wie eine Teekanne geformt war. Mit dieser Kombination aus Krawatte, Krönchen und Teekanne fiel Enie unter den Premierengästen im Friedrichstadt-Palast deutlich auf. Tobias setzte dagegen auf einen zurückhaltenderen Look. Für das gemeinsame Foto posierten die Eheleute dicht nebeneinander und lächelten in die Kameras. Da Enie ihren Mann nur gelegentlich zu öffentlichen Terminen mitbringt, war der gemeinsame Besuch der Berliner Premiere eine seltene Ausnahme.

Dass Enie in Sachen Mode gern eigene Wege geht, ist nichts Neues. Die Moderatorin ist für ihre ausgefallenen und farbenfrohen Outfits bekannt. Bei der Premiere wählte sie dieses Mal zwar eine überwiegend dunkle Basis, blieb ihrem verspielten Stil mit Krawatte, Diadem und Teekannenhandtasche aber treu. Bemerkenswert war an diesem Abend aber nicht nur Enies Styling, sondern auch ihre Begleitung. Zwar ist die Moderatorin regelmäßig im Fernsehen zu sehen, ihr Privatleben hält sie jedoch meist aus der Öffentlichkeit heraus. Umso ungewöhnlicher war es, dass sich die beiden nun gemeinsam bei dem Premierentermin im Friedrichstadt-Palast präsentierten.

Enie und der dänische Musiker Tobias gehen bereits seit vielen Jahren gemeinsam durchs Leben. Im Jahr 2014 gaben sich die beiden das Jawort. Drei Jahre nach ihrer Hochzeit wurden sie Eltern von Zwillingstöchtern. Die beiden Mädchen schützen sie weitgehend vor der Öffentlichkeit. Beruflich steht Enie schon seit Jahrzehnten vor der Kamera. Bekannt wurde sie in den 1990er-Jahren als Moderatorin beim Musiksender VIVA. Später machte sie sich vor allem mit Formaten rund ums Backen einen Namen. Dazu gehört unter anderem die Sendung "Sweet & Easy – Enie backt", in der sie Rezepte für süße Leckereien vorstellte. Außerdem gehört sie als Moderatorin fest zur Sat.1-Sendung "Das große Backen". Tobias ist als Musiker tätig und stammt aus Dänemark. Trotz ihrer langjährigen Bekanntheit trennt Enie ihre beruflichen Auftritte deutlich von ihrem privaten Familienleben – gemeinsame öffentliche Termine mit ihrem Ehemann bleiben daher eine Seltenheit.

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Imago Enie van de Meiklokjes und ihr Ehemann Tobias Staerbo bei der Premiere der Young Show "Spooky Charlottenburg" im Friedrichstadt-Palast

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Imago Enie van de Meiklokjes und ihr Ehemann Tobias Staerbo bei der Premiere von "Spooky Charlottenburg" im Berliner Friedrichstadt-Palast

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