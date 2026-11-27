Knapp zwei Monate nach dem Tod ihres früheren Verlobten Ken Urker (†34) sorgt ein Schnappschuss von Gypsy Rose Blanchard (35) für Spekulationen. Auf dem Foto, das jetzt aufgetaucht ist, sitzt die Autorin gemeinsam mit Nichollas "Nick" Lee und ihrer einjährigen Tochter Aurora beim Essen in einem chinesischen Buffetrestaurant in Houma im US-Bundesstaat Louisiana. Prompt machten Gerüchte die Runde, zwischen Gypsy und Nick könnte sich eine neue Romanze anbahnen – doch davon will sie selbst nichts wissen. Im Netz stellte die 35-Jährige unmissverständlich klar, dass Nick nicht ihr neuer Partner ist. "Er ist jemand, der meine Familie schon lange kennt, und wir haben Zeit miteinander verbracht", zitiert Daily Mail ihr Statement. Für den gemeinsamen Restaurantbesuch lieferte sie auch direkt die passende Erklärung mit: "Wir alle dort unten am Bayou kennen einander und sind miteinander verbunden, weil wir aus einer kleinen Stadt kommen."

Für zusätzliche Brisanz sorgt allerdings ein Blick in die Vergangenheit von Gypsys Begleiter, denn laut Daily Mail hatte Nick schon mehrfach Ärger mit der Justiz. Bereits 2011 wurde er demnach wegen häuslicher Gewalt und Trunkenheit am Steuer angeklagt. Zwar wies er den Gewaltvorwurf vor Gericht zurück, doch nachdem er einen Termin vor dem Prozess verpasst hatte, wurde ein Haftbefehl gegen ihn erlassen. Ein 26-wöchiges Programm für gewalttätige Männer musste er wegen unzureichender Teilnahme verlassen, später folgten wegen einer offenen Geldstrafe von umgerechnet 270 Euro ein weiterer Haftbefehl sowie sieben Tage Gewahrsam. Im Jahr 2017 traf ihn die Polizei nach einer Auseinandersetzung auf der Herrentoilette einer Bar mit blutigem Mund an. Da er während der Befragung davonrannte, wurde er wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt festgenommen, wobei die Beamten einen weiteren offenen Haftbefehl wegen Missachtung des Gerichts entdeckten. Noch schwerer wiegen jedoch die Anschuldigungen aus dem Jahr 2025: Seine Ex-Partnerin Kelsie Anne Arabie behauptete im Sorgerechtsstreit um die gemeinsame siebenjährige Tochter Oakley Rayne, Nick habe sie wiederholt angegriffen und sogar gewürgt, teilweise vor den Augen des Kindes. Zudem warf sie ihm vor, regelmäßig zu trinken, dann gewalttätig zu werden und verschreibungspflichtige Medikamente zu missbrauchen.

Besonders empfindlich trifft die Debatte auch das unmittelbare Umfeld von Gypsys verstorbenem Ex-Partner Ken. Dieser war am 1. Oktober, ausgerechnet an seinem 34. Geburtstag, an einer Mischintoxikation durch mehrere Substanzen gestorben. Gypsy und Ken waren 2017 ein Paar geworden, hatten eine Beziehung voller Höhen und Tiefen geführt und waren zeitweise sogar verlobt gewesen, ehe sie sich rund einen Monat vor seinem Tod still und leise trennten. Aus der Beziehung ging die kleine Aurora hervor. Ein namentlich nicht genannter Insider zeigte sich gegenüber Daily Mail überzeugt, dass Ken niemals gewollt hätte, dass seine Tochter so kurz nach seinem Tod Zeit mit Nick oder einem anderen Mann verbringt. "Ihr Vater ist letzten Monat gestorben. Das ist viel zu früh", kritisierte die Quelle deutlich. Gypsy Rose selbst hat sich zu diesen Vorwürfen bislang nicht geäußert.

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Getty Images Gypsy Rose Blanchard beim Red-Carpet-Event zu "The Prison Confessions Of Gypsy Rose Blanchard" in New York, 5. Januar 2024

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Instagram / gypsyrose.insta Gypsy Rose Blanchard und Ken Urker, Mai 2026

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