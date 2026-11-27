Rund drei Wochen nach ihrer zweiten Nasen-OP lässt Edda Pilz (25) ihre Community erneut an ihrem Weg zur Wunschnase teilhaben. In ihrer Instagram-Story teilte die Realitydarstellerin jetzt eine Fotocollage, auf der sie das Ergebnis ihrer ersten Operation mit dem aktuellen Zustand vergleicht – inklusive ehrlicher Bestandsaufnahme, was schon sitzt und wo noch Geduld gefragt ist. Darin kombiniert sie ein großes Frontalbild mit einer Nahaufnahme der Nase und einem Spiegelselfie. Ganz fertig ist das Kunstwerk allerdings noch nicht: An den Nasenflügeln blitzen bei genauem Hinsehen noch kleine dunkle Nahtstellen hervor. Unbeschönigter Reality-Content also, der zeigt, wie die Heilung bisher voranschreitet.

Mit dem Resultat der ersten Operation war Edda nicht glücklich gewesen. Vor allem eine gewisse Asymmetrie hatte sie gestört, dazu kamen ein höher liegendes Nasenloch, eine vermeintlich zu wenig definierte Nasenspitze und eine insgesamt leicht schiefe Form. Ihr Seitenprofil hingegen gefiel ihr schon nach dem ersten Eingriff gut, weshalb sie daran bei der zweiten OP kaum etwas ändern wollte. Die Zielvorgabe war entsprechend klar: von vorne gerader, Nasenlöcher möglichst im Gleichklang und die Spitze schärfer konturiert. Ihr Zwischenfazit klingt nach drei Wochen schon ziemlich zufrieden: "Soweit ich das nach drei Wochen beurteilen kann, wurde genau das erreicht." Zugleich stellt Edda in ihrer Story klar: "Natürlich ist das alles mein persönliches Empfinden und niemand außer mir muss meine Entscheidung nachvollziehen können."

Schon vor einigen Tagen hatte Edda ihre Community mit Updates versorgt. Damals zeigte sie einen Zwischenstand ihres Heilungsprozesses. Im Vergleich zu einem noch früheren Schnappschuss wirkte ihre Nase zu diesem Zeitpunkt laut der Blondine bereits feiner und stärker konturiert. Vor allem an der Nasenspitze konnte die Realitydarstellerin nach 17 Tagen eine deutliche Veränderung feststellen, die ihren Vorstellungen schon recht nahekam. Trotzdem ordnete Edda das Aussehen ihrer Nase damals ausdrücklich nur als vorläufigen Stand ein. Grund dafür war die noch vorhandene Schwellung. Ihre Nase werde sich während der weiteren Genesung noch verändern, machte sie ihren Fans klar.

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edda.elisa Edda Pilz, Ende November 2026

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Instagram / edda.elisa Edda Pilz zeigt das Ergebnis ihrer Nasen-OP, November 2026

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