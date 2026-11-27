Hazel Brugger (32) hat sich jetzt zu den neuen Gastgebern von Wetten, dass..? geäußert und dabei kein Blatt vor den Mund genommen. Im Podcast "Hazel Thomas Hörerlebnis" sprach die Comedian über Bill Kaulitz (37) und Tom Kaulitz (37). Die Zwillinge werden am 5. Dezember gemeinsam durch die Kultshow des ZDF führen. Hazels Einschätzung zu den beiden fiel mit einem Augenzwinkern aus: "Also ich würde jetzt mal sagen, die Kaulitz-Zwillinge sind auf 'ne gesunde Art und Weise selbstverliebt." Wie sie zu dieser Einschätzung kommt, erläutert die 32-Jährige direkt danach: "Also die wissen schon, dass sie sich geil finden, und können es aber auch ganz gut so aufteilen." Vor allem das vertraute Zusammenspiel der Brüder scheint Hazel zu begeistern. Bill und Tom würden als Team eine besondere Dynamik mitbringen. Dass ausgerechnet die beiden die Neuauflage des TV-Klassikers zusammen präsentieren, findet die Moderatorin deshalb richtig cool.

Live übertragen wird die Show aus der Halle Messe in Halle (Saale). Parallel kann sie auch in der ZDF-Mediathek verfolgt werden. Hazel selbst spielt an dem Abend ebenfalls eine Rolle, allerdings nicht direkt an der Seite der Zwillinge. Die Komikerin moderiert die Außenwette, die am Campus Sursee im Schweizer Kanton Luzern stattfindet. Im Studio in Halle werden dafür andere prominente Gesichter erwartet: Als erste Gäste und Wettpaten wurden die Hollywoodstars Dwayne "The Rock" Johnson (54) und Kevin Hart (47) angekündigt. Wie riesig die Neugier auf die Rückkehr des Formats ist, zeigen die Zahlen des Senders. Nach Angaben des ZDF gingen rund 250.000 Ticketwünsche ein. In der Halle stehen allerdings lediglich 2.600 Plätze für Zuschauer zur Verfügung.

Für Hazel ist die Aufgabe außerhalb des Studios keine Premiere. Bereits 2023 war sie bei "Wetten, dass..?" für die Außenwette zuständig. Dass sie nun erneut dabei ist, hat sie sich selbst zu verdanken. Nach eigenen Angaben ging die Comedian von sich aus auf das ZDF zu und bot sich für die Außenmoderation an. Bill und Tom treten unterdessen die Nachfolge der bisherigen Moderatoren an – und zwar als eingespieltes Zwillingsduo. Genau dieses vertraute Miteinander ist es, das Hazel an den beiden besonders feiert. Einer wird bei der Premiere der Brüder allerdings nicht vor dem Fernseher sitzen: Thomas Gottschalk (76), der die Kultshow im Laufe der Jahre insgesamt 154-mal moderierte. Wie seine Frau erklärte, hat das Paar für den Abend der Ausstrahlung bereits andere Pläne. Die beiden seien mit Freunden unterwegs und würden sich die Premiere daher nicht im TV ansehen.

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Getty Images Hazel Brugger, Comedian

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ZDF / Ariel Oscar Greith Bill und Tom Kaulitz, "Wetten, dass..?"-Moderatoren

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