Tyrese Gibson (47) hat sich mit einem missglückten Scherz mächtig Ärger eingehandelt. Auf Instagram teilte der Schauspieler und Sänger ein Video, in dem er sich ausgerechnet über häusliche Gewalt lustig macht – und kassiert dafür nun einen heftigen Shitstorm. In dem Clip präsentiert sich der 47-Jährige mit täuschend echt aufgeschminkten Schnittwunden und Blutergüssen im Gesicht. Mit bierernster Miene tischt er zunächst eine Geschichte auf, wonach er dem Instagram-Profil der Freundin eines anderen Mannes gefolgt sei. Dieser habe ihn daraufhin angeblich verprügelt und zu einer öffentlichen Entschuldigung gezwungen. Doch was wie ein schockierendes Geständnis beginnt, entpuppt sich schnell als geschmacklose Inszenierung: Der Fast & Furious-Star denkt sich den Namen einer Frau aus, entschuldigt sich scheinheilig bei ihr, bricht kurz darauf in Kichern aus und wischt sich das Filmblut samt Spezial-Make-up aus dem Gesicht. Bei seiner Community fällt die Nummer komplett durch – zahlreiche Follower bezeichnen den Clip als daneben und fordern den Musiker auf, den Beitrag sofort wieder zu löschen.

Besonders Betroffene reagieren in den Kommentaren unter dem Post fassungslos auf den vermeintlichen Gag. "Als Überlebende häuslicher Gewalt finde ich das überhaupt nicht lustig", macht eine Nutzerin ihrem Ärger Luft. Andere stellen unmissverständlich klar: "Häusliche Gewalt ist ein echtes Problem" und "Nichts, worüber man Witze macht". Wieder andere stehen schlicht ratlos vor dem Clip und schreiben: "Ich sehe daran überhaupt nichts Amüsantes" oder "Ich verstehe dieses Video nicht." Ein User appelliert deutlich: "Manchmal wünschte ich, die Menschen würden NACHDENKEN, bevor sie mit etwas so Ernstem spielen", während ein weiterer spottet: "Was ist das denn für ein Fall von keinem PR-Team?!" In dem ausführlichen Video erklärt Tyrese nebenbei, er komme gerade erschöpft von einem Filmset, wo eine Frau seine geschminkten Wunden tatsächlich für echt gehalten und ihn gefragt habe, ob er direkt von einem Tatort komme. Zudem wünscht er seinen Fans ein schönes Thanksgiving, das er allein verbringe, weil seine Kinder den Feiertag jedes Jahr abwechselnd bei einem Elternteil feiern.

Zusätzliche Brisanz bekommt der Clip durch Tyreses eigene Vergangenheit, denn der Sänger sah sich selbst schon mehrfach mit Vorwürfen häuslicher Gewalt konfrontiert – Anschuldigungen, die er stets vehement bestritt. Bereits 2007 war ihm vorgeworfen worden, seine damals schwangere Partnerin geschlagen zu haben. Zehn Jahre später erklärte seine erste Ehefrau Norma Mitchell im Zuge einer vorläufigen Schutzanordnung, er habe sowohl sie als auch die gemeinsame Tochter Shayla körperlich misshandelt. Die heute 19-Jährige ist das erste Kind des Stars. Die zuständige Behörde sah damals letztlich von einer strafrechtlichen Verfolgung ab, während Tyrese die Vorwürfe als "falsch" zurückwies und betonte, sie hätten seiner Karriere geschadet. 2024 beschuldigte Norma ihn außerdem, sie im Netz zu belästigen. Im selben Jahr wurde er vor Gericht vorübergehend festgenommen, weil er seiner zweiten Ehefrau Samantha Lee keinen Unterhalt für die gemeinsame, heute achtjährige Tochter Soraya gezahlt hatte.

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Getty Images Tyrese Gibson bei der Jubiläumsvorführung zu 25 Jahren "The Fast and the Furious" in Los Angeles, August 2026

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Getty Images Tyrese Gibson bei einer Premiere

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