Tyrese Gibson kämpft um Tochter: Sorgerechtsdrama eskaliert

Tyrese Gibson (46) zieht vor Gericht: Der Sänger und Schauspieler fordert das hauptsächliche Sorgerecht für Tochter Soraya, nachdem Ex-Partnerin Samantha Gibson die Siebenjährige ohne seine Zustimmung quer durchs Land umgesiedelt haben soll. Laut dem Magazin Us Weekly reichte Tyrese am 3. Oktober die entsprechenden Anträge ein. Der Streit entzündete sich an Samanthas Umzug von Georgia nach Oregon, der im Spätsommer konkret wurde, während Soraya bisher in Atlanta lebte. Tyrese will, dass seine Tochter in Atlanta bleibt, wo auch seine ältere Tochter Shayla ihren Lebensmittelpunkt hat. In einer Nachricht an Samantha machte er seinen Widerstand deutlich: "Nein, Samantha. Auf keinen Fall", zitiert Us Weekly. Der Fall beschäftigt seitdem das Familiengericht, ein Urteil steht noch aus.

Hintergrund: Tyrese und Samantha heirateten 2017, die Trennung folgte 2020. 2023 erhielt Samantha das vorrangige Sorgerecht, Tyrese wurde bereits 2022 zu monatlichem Kindesunterhalt verpflichtet, der später neu festgesetzt wurde. In den nun eingereichten Papieren argumentiert der Fast & Furious-Star, Samantha habe den Umzug trotz seiner Einwände vollzogen und ihm zuvor nicht signalisiert, dass es um eine Verlagerung über 4.000 Kilometer gehe. Samantha hält dagegen. In ihrer Antwort auf die Klage betont sie, dass sie Tyrese im August schriftlich informiert, Schuloptionen vorgelegt und nach geltendem Plan keine Zustimmung des Vaters benötigt habe. Zudem wirft sie ihm vor, seine Umgangszeiten nicht vollständig genutzt und Aufgaben oft an eine Nanny delegiert zu haben. Der Rechtsstreit läuft, Entscheidungen stehen aus.

Abseits der Paragrafen zeigt sich, wie sehr persönliche Faktoren in die Auseinandersetzung hineinwirken. Tyrese verweist auf familiäre Bindungen in Atlanta und seine Hoffnung, beide Töchter in einer Stadt zu wissen. Samantha beschreibt ihre Entscheidung als lange abgewogen und spirituell getragen. In der Vergangenheit hatte der Musiker immer wieder offen über Belastungen gesprochen und sich direkt an Fans gewandt. Im privaten Umfeld der Ex-Partnerin steht nun der Aufbau eines neuen Alltags an der US-Westküste im Raum, während der Entertainer in Atlanta auf Kontinuität setzt und betont, wie wichtig ihm die Schwesterbeziehung zwischen Shayla und Soraya ist.

Getty Images Tyrese Gibson, Schauspieler

Getty Images Samantha Lee und Tyrese Gibson, Oktober 2019

Instagram / tyrese Tyrese Gibson mit seiner Tochter Soraya Lee