Tyrese Gibson meldet sich erstmals nach seiner Verhaftung

Erst gestern kam Tyrese Gibson (45) in Untersuchungshaft. Der Grund dafür war die Verweigerung von Unterhaltszahlungen an seine Ex-Partnerin Samantha Gibson. Nun scheint er wieder auf freiem Fuß zu sein – zumindest vorläufig. In seiner Instagram-Story wendet er sich an seine Fans. "Verhaftet zu werden war kein Spaß, es war sehr traumatisch", betont der Schauspieler und fügt hinzu: "Man könnte sich fragen, warum dieser Richter Kevin M. Farmer mich so sehr hasst?"

Der Fast & Furious-Star scheint sich nicht zu scheuen, den Gerichtsstreit in die Öffentlichkeit zu tragen. "Anbei der Albtraum – die Details des Berufungsverfahrens", schreibt er weiter und fügt tatsächlich einen Link zu einem 20-seitigen Dokument hinzu, bei dem es sich um das offizielle Gerichtsdokument zu handeln scheint. Zudem teilte er erst gestern einen emotionalen Beitrag mit einigen Bildern von ihm und der kleinen Soraya – der gemeinsamen Tochter des 45-Jährigen und der Social-Media-Bekanntheit. "Die Liebe, die ein Vater zu seinem Kind haben kann, lässt sich nicht ganz erklären. Was auch immer das Ergebnis heute ist, ich bin und bleibe für immer ihr Vater", schrieb der Rapper zu der Bilderreihe.

Die Eltern der heute Sechsjährigen gaben ihre Trennung bereits im Jahr 2020 bekannt – der Streit um die Unterhaltszahlungen zieht sich aber bis heute. Da der Hollywoodstar sich nach wie vor weigert, die vom Gericht festgelegte Summe von knapp 9.000 Euro an seine Ex-Partnerin zu bezahlen, ordnete der Richter laut Berichten von TMZ "wegen Missachtung des Gerichts" die vorläufige Festnahme des Musikers an.

Anzeige Anzeige

Instagram / tyrese Tyrese Gibson mit seiner Tochter Soraya Lee

Anzeige Anzeige

Getty Images Samantha Lee und Tyrese Gibson, Oktober 2019

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr davon, dass Tyrese seine Verhaftung und den Gerichtsprozess so öffentlich thematisiert? Ich kann ihn da gut verstehen. Ich finde das befremdlich. So was gehört nicht in die Öffentlichkeit. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de