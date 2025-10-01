Haftbefehl gegen Tyrese Gibson nach tragischem Hundevorfall

Ein tragischer Vorfall überschattet derzeit das Leben von Tyrese Gibson (46). Der Hollywood-Star sieht sich in Georgia mit einem Haftbefehl konfrontiert, wie Entertainment Weekly berichtet. Der Grund: Seine vier Cane-Corso-Hunde sollen Anfang September in Atlanta einen fünfjährigen King Charles Cavalier Spaniel tödlich verletzt haben. Tyreses Nachbar, Harrison Parker, fand seinen Hund Henry tot in der Einfahrt seines Hauses, nachdem die Hunde des Schauspielers angeblich ausgebrochen waren. Die Polizei bestätigt, dass seine Hunde bereits in der Vergangenheit mehrfach in der Nachbarschaft aufgefallen seien.

Tyrese war zum fraglichen Zeitpunkt nicht zu Hause, doch über seinen Anwalt ließ er ein Statement veröffentlichen, in dem er den Todesfall als "tragischen Vorfall" bezeichnete und den betroffenen Nachbarn sein Mitgefühl aussprach. Weiter teilte er mit, dass er seine Hunde mittlerweile in ein neues und sicheres Zuhause gebracht habe. Die Behörden werfen ihm dennoch vor, nicht ausreichend kooperiert zu haben, da er bislang nicht freiwillig erschienen ist, obwohl ein Haftbefehl gegen ihn vorliegt. Zwischenzeitlich hatte der Schauspieler zudem auf seinem Social-Media-Kanal ein Video veröffentlicht und behauptet, sich in Los Angeles bei seiner Familie aufzuhalten und vollumfänglich mit den Behörden zusammenzuarbeiten.

Bereits im vergangenen Jahr hatte Tyrese auch abseits der Leinwand mit ernsthaften Problemen zu kämpfen, wie TMZ damals berichtete. Im langwierigen Rechtsstreit mit seiner Ex-Frau Samantha um den Unterhalt für die gemeinsame Tochter Soraya stand der Schauspieler vor Gericht. Die Richterin in Fulton County legte damals fest, dass er monatlich knapp 9.000 Euro zahlen müsse. Laut Medienberichten überwies er seiner ehemaligen Partnerin jedoch lediglich rund 2.000 Euro pro Monat. Die Konsequenz: Wegen Missachtung des Gerichts landete die Hollywood-Bekanntheit zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Getty Images Tyrese Gibson bei einer Premiere

Getty Images Tyrese Gibson, Schauspieler

