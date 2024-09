Tyrese Gibson sitzt wegen unbezahlten Unterhalts in U-Haft

Es sieht ganz danach aus, als habe Tyrese Gibson (45) im Gerichtsprozess gegen seine Ex-Frau Samantha verloren. Bereits 2020 gaben der Fast & Furious-Star und die Mutter seines Kindes das Ende ihrer Beziehung bekannt. Heute ging es für die beiden wegen eines laufenden Unterhaltsstreits vor das Gericht von Fulton County. Eine Anhörung, die laut TMZ für den Schauspieler nicht gut ausging: Da Tyrese sich nach wie vor weigert, den vom Gericht angeordneten Unterhalt für seine Ex und die gemeinsame Tochter Soraya zu bezahlen, sitzt er nun in Untersuchungshaft.

Im April vergangenen Jahres habe der zuständige Richter eine monatliche Zahlung von knapp 9.000 Euro, die der 45-Jährige monatlich entrichten sollte, festgelegt. Eine Verpflichtung, die Tyrese aber so gar nicht einzusehen schien – laut einem Insider soll er stattdessen lediglich knapp 2.000 Euro pro Monat an die Kindsmutter überwiesen haben. Heute folgten dafür die Konsequenzen: Wegen "Missachtung des Gerichts" klickten bei ihm die Handschellen. Eine letzte Chance habe die "Transformers"-Bekanntheit aber noch bekommen, um dem Gefängnis zu entgehen: eine Zahlung von umgerechnet 66.000 Euro, inklusive der 7.000 Euro Anwaltskosten seiner Ex.

Bereits vergangenen April äußerte sich die Hollywood-Bekanntheit zu dem Gerichtsstreit mit ihrer ehemaligen Ehefrau. Schon damals wurde vom Gericht wegen der ausbleibenden Zahlungen eine hohe Geldstrafe gegen ihn verhängt. "Was heute passiert ist, passiert jeden Tag im Familiengericht. Väter haben keine Rechte. Punkt", wetterte Tyrese gegenüber TMZ. Und das alles, obwohl die Influencerin und der Musiker nach ihrem Liebesaus betonten, nach drei Jahren Ehe im Guten auseinandergegangen zu sein.

Getty Images Tyrese Gibson, Schauspieler

Getty Images / Paras Griffin Tyrese Gibson und Samantha Lee Gibson bei Black Girls Rock! 2017

