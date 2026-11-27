Für Fans von Bahar Kizil (38) und Senna Gammour (46) heißt es nun vorerst Abschied nehmen: Nach einem Jahr und insgesamt 51 Folgen wird der gemeinsame Podcast "Recall" in seiner bisherigen Form nicht weitergeführt. Das gab Bahar jetzt in ihrer Instagram-Story bekannt. Die Nachricht verkündete sie ganz persönlich aus ihrem Zuhause und blickte dabei dankbar auf die vergangenen Monate zurück. "Wir feiern 51 Folgen, ein Jahr lang wunderschöne Momente. Tolle Highlights mit euch, mit Gästen und eure Fragen haben unseren Podcast erst ganz besonders gemacht." Ein endgültiger Schlussstrich soll das Aus aber offenbar nicht sein.

"Es wird definitiv für uns weitergehen. Also glaubt mir, da kommt noch so einiges", kündigte die Sängerin an. Als Nächstes steht die allererste Liveshow des Podcasts an, die die Sängerinnen mit einer Jubiläumsfeier zu 20 Jahren Monrose verbinden. Die Show soll am 19. Dezember im Meistersaal in Berlin stattfinden. "Es wird unterhaltsam, es wird großartig, pure Nostalgie und Lachen garantiert", kündigten die beiden Sängerinnen in einem gemeinsamen Reel auf Instagram an. "Lasst uns gemeinsam in Erinnerungen schwelgen und einfach einen richtig geilen Abend haben!" Wie es nach dem Liveauftritt für Bahar und Senna konkret weitergeht, ließ die Sängerin in ihrer Story allerdings noch offen.

Bahar und Senna hatten "Recall" im Dezember 2025 gemeinsam gestartet. Die erste Episode des Podcasts erschien damals bei Podimo. In dem Format widmeten sich die beiden ehemaligen Monrose-Sängerinnen vor allem den 2000er-Jahren und ihrer eigenen Musikkarriere. Dabei sprachen sie über Castingshows, erfolgreiche Songs, Tourneen und persönliche Erinnerungen aus dieser Zeit. Auch Gäste waren Teil des Konzepts und sogar die Hörer selbst konnten aktiv werden: Über eine Hotline brachten sie eigene Geschichten und Fragen in den Podcast ein. Nun bleibt abzuwarten, welche Pläne Bahar und Senna als Nächstes verfolgen und in welcher Form es mit ihrer Zusammenarbeit weitergeht.

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Instagram / missgammour Senna Gammour und Bahar Kizil im Februar 2025

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Getty Images Bahar, Senna und Mandy von Monrose, März 2007

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