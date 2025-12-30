Kerry Katonas 2026-Vorsatz ist Verzicht aufs Fitnessstudio

Kerry Katona (45) startet ins neue Jahr mit einem Vorsatz, der überrascht: kein Fitnessstudio. Die frühere Atomic-Kitten-Sängerin erklärte, dass sie seit April nicht mehr trainiert habe, obwohl Sport zuvor täglich auf dem Plan stand. Der Grund: voller Terminkalender und gleich zwei Brust-OPs, nach denen sie nichts riskieren will. "Ich habe seit April dieses Jahres tatsächlich nicht trainiert", sagte die fünffache Mutter gegenüber dem Mirror. Statt Druck zu machen, setzt Kerry auf Gelassenheit. Sie hat in den vergangenen Monaten zugenommen, fühlt sich aber wohl in ihrer Haut. An ihrer Seite ist Freund Paolo Margaglione, der ihre neue Kurvenliebe offenbar teilt – die beiden genießen laut Kerry viele gemeinsame Mahlzeiten. Ins Gym will sie erst zurückkehren, wenn der Arzt grünes Licht gibt.

In der Vergangenheit war Kerrys Gewicht oft Thema – von Kleidergröße 36 bis 48 hat sie alles durchlebt, seit sie 1999 mit Liz McClarnon (44) und Natasha Hamilton (43) berühmt wurde. 2023 nahm sie ab, stellte ihre Ernährung um und kombinierte Yoga, Krafttraining und Cardio. Anfang 2024 fiel das Gewicht durch Stress und Panto-Proben mit Freundin Katie Price (47) noch weiter. Später betonte sie, tägliches Yoga habe ihr geholfen, sich zu straffen. Jetzt machte sie klar, dass sie Neujahrsvorsätze nicht braucht: "Jeden Tag will ich eine bessere Version von gestern sein", sagte sie dem Mirror. Nach den OPs gilt für sie aktuell: keine Risiken, bis der medizinische Check abgeschlossen ist.

Privat setzt die Sängerin auf Stabilität und Nähe. Nach der Trennung von Ryan Mahoney fand Kerry in Paolo neuen Rückhalt, mit dem sie gern kocht und isst, wie sie erzählte. Ihre Kinder Molly, Lilly-Sue, Heidi, Max und DJ sind dabei ein stetiger Fixpunkt im Alltag der Reality-TV-Bekanntheit. Kerry sprach in der Vergangenheit auch offen über Rückschläge, vom Umzug zurück in den Norden, der Erinnerungen auslöste, bis zum Rauchstopp, der ihr Essverhalten veränderte. Gleichzeitig suchte sie Ausgleich in Routinen, die ihr guttun – ob Yoga am Morgen, gemeinsame Bühnenzeiten mit Freunden oder das bewusste Planen kleiner Pausen. So wirkt ihr Start in 2026 jetzt auch weniger wie ein Verzicht, sondern wie ein bewusstes Ausbremsen, um Körper und Kopf Zeit zu geben.

Instagram / kerrykatona7 Kerry Katona, TV-Star

Instagram / kerrykatona7 Paolo Margaglione und Kerry Katona im Oktober 2025

Instagram / kerrykatona7 Kerry Katona, TV-Star