Atomic-Kitten-Star Natasha Hamilton in Steuerschuld-Drama

Natasha Hamilton (43) hat schon bessere Zeiten erlebt. Die Sängerin, die mit der Girlband Atomic Kitten in den 2000er-Jahren berühmt wurde, kämpft aktuell mit massiven finanziellen Problemen. Gegenüber The Times sprach sie jetzt offen über eine Steuerschuld in Höhe von über 250.000 Pfund (288.000 Euro), die sie nach ihrem Ausstieg aus der Band im Jahr 2004 getroffen hatte. Damals verließ sie die Gruppe, um sich nach der Geburt ihres zweiten Kindes ihrer postnatalen Depression zu widmen. "Um diese Steuerschuld zu bezahlen, bin ich zu schnell wieder arbeiten gegangen, und das hatte enorme Auswirkungen auf meine mentale Gesundheit. Ich hatte einen mentalen Zusammenbruch", erklärte sie dem Blatt.

Doch damit nicht genug. Auch das vergangene Jahr beschrieb Natasha als das "finanziell schwierigste" ihres Lebens. Sie habe "alles" in ihr eigenes Plattenlabel Morpho Records investiert, was zu erheblichen Geldsorgen führte. "Ich wachte jeden Tag weinend auf", erzählte sie, und ihre zweijährige Tochter Kitty habe sie gefragt: "Warum bist du traurig, Mami?" Bereits in ihren späten Teenagerjahren seien ihr Kreditkarten "hinterhergeworfen" worden. Doch dann sei es schnell abwärts gegangen. "Ich musste dann meine späten Zwanziger und frühen Dreißiger damit verbringen, eine Menge Schulden abzubezahlen, und habe so auf die harte Tour gelernt, weniger leichtfertig zu sein", so die Sängerin. Zudem verlor sie 2007 beim Immobiliencrash "verdammt viel Geld". Natasha und ihr Ehemann Charles Gay waren zwischenzeitlich sogar obdachlos und lebten sieben Monate lang in Hotels und Airbnbs, nachdem der Verkauf ihres alten Hauses abgeschlossen war, die Finanzierung für das neue aber noch nicht stand.

Mittlerweile lebt Natasha mit ihrem Mann und ihren fünf Kindern in Chester zur Miete. Sie habe nach eigenen Angaben gelernt, mit Geld verantwortungsbewusst umzugehen, und zahle ihre Kreditkarte mittlerweile jeden Monat vollständig ab. Auch nach ihrer Scheidung von ihrem ersten Ehemann Riad Erraji im Jahr 2013 stand sie ohne Vermögen da und musste sich finanziell komplett neu aufbauen. Trotz aller Rückschläge blickt die Sängerin aber auch mit Dankbarkeit auf ihre Zeit bei Atomic Kitten zurück, die sie gemeinsam mit Liz McClarnon (44) und Kerry Katona (45) gründete. Gegenüber der Daily Mail verriet sie, sie habe "wunderschöne Erinnerungen" an die Bandjahre, auch wenn es damals nicht immer leicht gewesen sei. Nach dem Dreh der BBC-Doku "Girlbands Forever", für die die Girlband noch einmal zusammenkam, schloss Natasha eine erneute Atomic-Kitten-Reunion nicht aus und sagte vielversprechend: "Sag niemals nie."

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Instagram / natashahamilton Natasha Hamilton, Sängerin

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Getty Images Die "Atomic Kitten"-Stars Liz McClarnon, Kerry Katona and Natasha Hamilton, 2013 in London

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Instagram / natashahamilton Charles Gay und Natasha Hamilton, April 2025