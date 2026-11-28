Bei Bares für Rares hat ein Verkäufer eine überraschende Kehrtwende gemacht. Walter Weber aus Bühl kam mit einem Gemälde des Malers Otto Quirin in die Sendung. Der Handwerker hatte das Bild von seiner Stiefmutter als vorgezogenes Erbe bekommen und wollte es nun zu Geld machen. Er hoffte auf 1.000 Euro. Der zuständige Experte lobte zwar den guten Zustand und die ansprechende Rahmung des Werks, schätzte den Wert aber nur auf 250 bis 350 Euro. Damit Moderator Horst Lichter (64) ihm trotzdem die Händlerkarte gab, stimmte Walter einem möglichen Verkauf für 350 Euro zu. Im Händlerraum bot Wolfgang Pauritsch (54) dann genau diese Summe. Doch statt einzuschlagen, lehnte Walter plötzlich ab. Er beendete die Verhandlung und nahm das Gemälde wieder mit nach Hause.

Dabei hatte es zunächst gar nicht so ausgesehen, als würde Walter es bis zu den Händlern schaffen. Wegen der deutlichen Differenz zwischen seinem Wunschpreis und der Einschätzung des Experten wollte Horst ihm die Händlerkarte zunächst gar nicht geben. Erst als Walter zustimmte, das Bild auch zur Obergrenze der Schätzung abzugeben, war die Voraussetzung für den Einzug in den Händlerraum erfüllt. Sowohl Fabian Kahl (35) als auch Wolfgang zeigten Interesse an dem Werk. Wolfgang ging mit seinem Gebot schließlich bis zur maximalen Expertensumme von 350 Euro. Grundsätzlich sind Verkäufer in der Sendung zwar nicht dazu verpflichtet, ein Angebot anzunehmen. Walters Absage widerspricht jedoch der Preiszusage, die er kurz zuvor gegeben hatte, um die Händlerkarte zu bekommen.

Dass es für Verkäufer bei "Bares für Rares" nicht immer nach Wunsch läuft, hatte auch Ulrich Grundmann mit seiner Frau erlebt. Das Paar aus Voerde hatte in einer früheren Ausgabe einen Ring mitgebracht und auf 6.000 Euro gehofft. Eine Verwandte hatte das Schmuckstück einst als Wertanlage gekauft. Doch Expertin Wendela Horz machte die Hoffnung auf einen wertvollen Diamanten zunichte: Der vermeintliche Edelstein entpuppte sich als Zirkonia im Wert von gerade einmal 10,20 Euro. Immerhin bestand die Fassung aus echtem Gold. Deshalb versuchten die beiden trotz der bitteren Enttäuschung ihr Glück im Händlerraum. Dort bot Markus Wildhagen (60) schließlich 180 Euro für den Ring. Anders als Walter nahm das Paar das Angebot an. Zwischen Wunschpreis und Verkaufserlös klaffte damit allerdings eine Lücke von satten 5.820 Euro.

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ZDF/Frank Beer Experten Patrick Lessmann, Bianca Berding, Moderator Horst Lichter, Experten Heide Rezepa-Zabel und Detlev Kümmel bei "Bares für Rares"

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Instagram / liza.kielon Liza Kielon und Kollegen, Bares für Rares

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