"Bauer sucht Frau"-André & Julia lassen Hofleben hinter sich

Ernste Töne von einem beliebten TV-Paar: André Ur (36) und Julia, bekannt aus der RTL-Kuppelshow Bauer sucht Frau, melden sich mit einer besonderen Botschaft bei ihren Fans. In einem Instagram-Post kündigte Julia an: "Wir möchten euch etwas Wichtiges mitteilen", bevor sie klarstellte: "Wir haben uns entschieden, den Hof, auf dem wir aktuell leben, zu verlassen." Das Paar spricht von einem bewussten Schritt in ein neues Kapitel abseits der bisherigen Heimat. Die beiden möchten diesen Weg gemeinsam mit ihrer kleinen Tochter gehen und bitten ihre Community um Verständnis, während sie die nächsten Schritte zunächst im privaten Rahmen sortieren. Zugleich versprechen sie, ihre Follower mitzunehmen, sobald sie bereit sind, mehr zu zeigen.

In ihrem Posting beschreibt die ehemalige Hofdame, dass hinter der Entscheidung ein langer Prozess steckt. "Natürlich wirft das viele Fragen auf. Und wir verstehen das auch. Aber die größte Antwort ist wohl: Wir haben uns bewusst dafür entschieden, zu gehen", schrieb Julia auf Instagram. Die Worte fallen ihr "überhaupt nicht leicht", gleichzeitig habe sich das Gefühl verfestigt, dass der Neustart das Richtige für sie als Familie sei. Seit Monaten habe sich hinter den Kulissen viel entwickelt: "Entscheidungen, die wir innerlich schon lange getroffen haben, mussten wachsen, reifen und mit Mut umgesetzt werden", so Julia weiter. Das Trio schaue nun "voller Vorfreude auf alles, was kommt" und wisse, dass "die nächsten Wochen [...] nicht einfach" werden. Sie betont: "Uns drei bekommt so schnell nichts klein. Wir sind als Familie stärker geworden als je zuvor, ein unkaputtbarer Familienfels!" Bis dahin brauche es "Zeit zum Ankommen. Zeit zum Verarbeiten. Zeit zum Heilen". Perspektivisch wollen André und Julia ihren Neuanfang dokumentieren und ließen anklingen, dass die Familienplanung weiterhin ein Thema sein könnte.

Privat ist das Paar längst eingespielt: Der Milchbauer und seine Partnerin lernten sich 2023 in der 19. Staffel von "Bauer sucht Frau" kennen, zogen kurz nach den Dreharbeiten zusammen und gaben sich zwei Jahre später das Jawort. Ihr größtes Glück kam im Spätsommer 2024 zur Welt, als die beiden ihre Tochter begrüßten. Damals hielten André und Julia Details zum Nachwuchs weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus und teilten nur ausgewählte Einblicke in ihren neuen Alltag als kleine Familie.

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RTL / Stefan Gregorowius Julia und André bei "Bauer sucht Frau"

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RTL André und Julia, "Bauer sucht Frau"-Paar

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Instagram / julia.christi_94_94 Julia und André in Amsterdam

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