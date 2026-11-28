Katie Price (48) darf endlich wieder selbst ans Steuer: Nach insgesamt sieben Fahrverboten hat das Model seinen Führerschein zurück. Die erfreuliche Nachricht verkündete sie in ihrem Podcast "The Katie Price Show", in dem sie sich mit ihrer Schwester Sophie darüber unterhielt. Tatsächlich ist Katie bereits wieder auf den Straßen unterwegs. Zunächst fuhr sie mit dem Wagen eines Freundes, anschließend wollte sie auch ihr eigenes Auto versichern lassen. Doch das gestaltete sich schwieriger als gedacht. Aufgrund ihrer zahlreichen Verkehrsverstöße war es alles andere als einfach, einen Anbieter zu finden, der sie versichern wollte. Die Suche habe sie den ganzen Tag beschäftigt, berichtete Katie. Schließlich hatte sie aber doch Erfolg und konnte ihr Glück kaum fassen: "Und endlich habe ich eine Versicherung für mein Auto bekommen. [...] Ich dachte nur: 'Juhu, jetzt sitze ich wieder am Steuer. Ich habe meinen Führerschein zurück.'" Damit hat das Warten für die fünffache Mutter endlich ein Ende.

Ihr jüngstes Fahrverbot hatte Katie einem Tempoverstoß zu verdanken. Mit rund 129 Kilometern pro Stunde war sie deutlich zu schnell unterwegs und musste daraufhin sechs Monate lang auf das Autofahren verzichten. Schreiben der Polizei zu dem Vorfall habe sie nach eigenen Angaben schlicht ignoriert. Schon vor einiger Zeit hatte die 48-Jährige verraten, wie sehr sie der Rückgabe ihres Führerscheins entgegenfieberte. Die britische Führerscheinbehörde DVLA hatte ihr zuvor bereits ein Antragsformular zugeschickt. Im Podcast ließ Katie ihre Vorfreude damals durchblicken: "Ich kenne also das Datum, an dem ich ihn zurückbekommen sollte, und ich schaue in die Post, als wäre Heiligabend!" Zwischenzeitlich hatte sie sogar darüber nachgedacht, sich in Dubai einen internationalen Führerschein zu besorgen. Auf diese Idee war sie noch während ihrer Beziehung mit Lee Andrews gekommen. Die Beziehung der beiden ist inzwischen allerdings Geschichte.

Mit Verkehrsdelikten hat Katie Price bereits reichlich Erfahrung. Ihre Vorgeschichte reicht bis ins Jahr 2010 zurück: Damals wurde ihr wegen überhöhter Geschwindigkeit der Führerschein für sechs Monate entzogen. In den darauffolgenden Jahren folgten weitere Fahrverbote, unter anderem 2012, 2018 und 2019. Für besonders großes Aufsehen sorgte ein Unfall im Jahr 2021. Katie überschlug sich mit ihrem Wagen, obwohl sie zu diesem Zeitpunkt gar nicht hätte fahren dürfen. Sie besaß weder eine gültige Fahrerlaubnis noch eine Versicherung und stand zudem unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen. Das Gericht verurteilte sie daraufhin zu einer 16-wöchigen Bewährungsstrafe sowie einem zweijährigen Fahrverbot. Außerdem musste sie Sozialstunden ableisten und an Rehabilitationsmaßnahmen teilnehmen. Der Richter bezeichnete ihre Verkehrsakte laut Daily Mail als "eine der schlimmsten Verkehrsdeliktakten, die ich je gesehen habe". 2024 wurde Katie erneut belangt: Weil sie in Northamptonshire ohne Führerschein und Versicherung unterwegs gewesen war, musste sie eine Geldstrafe in Höhe von 880 Pfund (1.051 Euro) zahlen. Ein weiteres Fahrverbot erhielt sie für diesen Verstoß allerdings nicht.

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Imago Katie Price sitzt in weißem Outfit auf einem gelben Sofa in Dubai

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Imago Katie Price verlässt den Lewes Crown Court

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