Red-Carpet-Debüt: Mick Schumacher macht neue Liebe offiziell

Beim glamourösen Gala-Abend rund um das legendäre Indy 500 in Indianapolis hat Mick Schumacher (27) gleich doppelt gewonnen: Der Sohn von Rennfahrerlegende Michael Schumacher (57) durfte beim Event im Indiana Convention Center den begehrten "Rookie of the Year"-Award in Empfang nehmen – und das mit einer ganz besonderen Frau an seiner Seite. Denn zum ersten Mal zeigte sich Mick offiziell mit seiner neuen Freundin Clara Ramos – ein Foto von ihrem gemeinsamen Auftritt wurde von dem Veranstalter auf Instagram gepostet. Die 25-jährige Portugiesin ist Studentin und Musikerin und erlebte ihren Auftritt als frischgebackenes Liebespaar an seinem Arm vor dem Blitzlicht der Fotografen.

Bei dem Event in den USA kombinierte Mick seinen sportlichen Erfolg mit einem ganz privaten Statement: Mit Clara, die als Musikerin arbeitet und studiert, scheint er eine Partnerin gefunden zu haben, die sich im Schumi-Kosmos wohlfühlt. Laut Bild wurde die Brünette schon mehrfach in seiner neuen Renn-Heimat Amerika gesichtet, seit Mick in der traditionsreichen IndyCar-Serie an den Start geht. Clara spielt seit ihrem fünften Lebensjahr Geige und teilt offenbar eine weitere große Leidenschaft mit der Rennfahrer-Familie: Pferde. In einem kurzen Clip war sie vor einigen Wochen auf dem weitläufigen Gelände der XCS Ranch im Sattel eines Quarter Horses zu sehen – ein Umfeld, das den pferdeaffinen Schumis bestens vertraut ist.

Bereits zu Jahresbeginn hatten gemeinsame Bilder von einem Golfplatz auf Mallorca für Gesprächsstoff gesorgt, als Mick und Clara dort in vertrauter Pose gesehen wurden. Damals wirkte die Verbindung noch frisch und eher vorsichtig, öffentliche Auftritte auf dem roten Teppich ließ das Duo aus. Dass der Sportler sich nun mit seiner neuen Partnerin bei einer so prominenten Gala zeigt, knüpft an ein Muster aus seiner Vergangenheit an: Auch seine frühere Freundin Laila Hasanovic holte Mick erst nach längerer Kennenlernphase auf ein großes Society-Event. Privat scheint der Rennfahrer seine Beziehungen gern geschützt aufzubauen, bevor er sie in die Öffentlichkeit trägt.

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Getty Images Mich Schumacher, März 2025

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Getty Images Mick Schumacher im September 2024

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Getty Images Mick Schumacher und Laila Hasanovic