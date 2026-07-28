Jella Haase rechnet mit dem Schönheitsdruck ab

Jella Haase (33) meldet sich mit klaren Worten zum Thema Schönheitsdruck zu Wort. Im Interview mit dem Magazin Gala spricht die Schauspielerin offen darüber, dass sie ganz selbstverständlich altern möchte – ohne den Versuch, krampfhaft jünger auszusehen. Falten und Pigmentflecken gehören für sie einfach dazu. Ihr wichtigstes Beauty-Geheimnis ist dabei weniger ein Produkt als vielmehr echte Erholung. Spa, Sauna, Schwimmen und Sonnenlicht gehören für die 33-Jährige zum idealen Start in den Tag. Stress hält sie dagegen für das Schlimmste, was der Haut passieren kann: "Das Allerschlimmste für unsere Haut und für unsere seelische Gesundheit ist Stress", erklärt sie gegenüber Gala. Dieser zeige sich bei ihr sofort im Gesicht – genauso wie zu wenig Schlaf.

Besonders deutlich wird Jella, wenn sie auf den gesellschaftlichen Umgang mit dem Altern zu sprechen kommt. "Männer sehen toll aus, wenn sie Falten bekommen, aber Frauen wird es überhaupt nicht zugestanden", sagt sie. Das sei für sie ein strukturelles, patriarchales Problem. Ganz frei von diesem Druck ist die Schauspielerin nach eigenen Angaben allerdings selbst nicht. Sie müsse sich immer wieder aktiv daran erinnern, sich so zu akzeptieren, wie sie ist. Ihren Trick gegen Selbstzweifel hat sie dabei schon gefunden: Sie schaut auf ihr Leben als Ganzes – auf Familie, Freunde und ihre Arbeit. Diese seien für sie deutlich wichtiger als die Frage, wie sie zu einem bestimmten Zeitpunkt ausgesehen habe. Wenn sie richtig abschalten möchte, hat sie eine eindeutige Antwort: "Tanzen! Am liebsten in der Sonne."

Jella setzt sich schon länger öffentlich mit dem Thema Schönheitsideale auseinander. In einem früheren Gespräch mit Gala, anlässlich ihrer Arbeit als Gesicht eines Naturkosmetiklabels, hatte sie bereits betont, dass unrealistische Standards vor allem junge Frauen unter Druck setzten. Grundsätzlich hat sie nichts dagegen, wenn jemand jünger aussehen oder sein Gesicht verändern möchte – problematisch findet sie es aber, wenn solche Eingriffe verschwiegen werden. Mehr Offenheit darüber könne gerade jungen Frauen helfen. Das schönste Kompliment, das sie selbst zuletzt bekommen hat, hatte ohnehin nichts mit ihrem Äußeren zu tun: Eine Freundin habe ihr gesagt, sie wünsche sich, dass ihre beiden Töchter einmal so werden wie Jella und ihre Schwester. Das habe sie deutlich mehr bewegt als jedes Lob über ihr Aussehen.

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Getty Images Jella Haase im Februar 2024

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Getty Images Schauspielerin Jella Haase in Berlin im März 2024

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Getty Images Jella Haase, Schauspielerin