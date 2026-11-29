Amanda Byram will eine frühere Verbindung zu Russell Brand (51) aus ihrem Buch entfernen lassen. Wie die Moderatorin und Personaltrainerin in einem Instagram-Video erklärte, soll seine Empfehlung für ihr Gesundheits- und Wellnessbuch "The Switch" künftig nicht mehr erscheinen. Seit der Verurteilung des Comedians wegen Vergewaltigung und sexueller Übergriffe beschäftige sie die damalige Zusammenarbeit. Mit ihrem Verlag prüft Amanda deshalb, wie das Zitat online gelöscht und aus zukünftigen Ausgaben gestrichen werden kann. Bereits gedruckte Exemplare des 2020 veröffentlichten Buches lassen sich hingegen nicht mehr ändern. Amanda hatte Russell einst beim Happy Place Festival interviewt und ihn anschließend gebeten, ihr Buch zu lesen und eine Empfehlung beizusteuern. Damals habe er als einflussreiche Stimme für mentale Gesundheit und persönliche Genesung gegolten.

In ihrem Video findet Amanda deutliche Worte: "Ich stehe von ganzem Herzen an der Seite der Überlebenden sexueller Übergriffe und verurteile sexuelle Gewalt und Missbrauch in jeder Form." Die Empfehlung entspreche weder ihren Werten noch ihren Ansichten und sei nicht als Unterstützung für Russell zu verstehen. Auch ihr bisheriges Schweigen solle diesen Eindruck nicht vermitteln. Darüber hinaus berichtet Amanda von eigenen unangenehmen Erfahrungen im Berufsleben, ohne diese mit Russell in Verbindung zu bringen. "Ich habe Situationen erlebt, in denen berufliche Grenzen überschritten wurden und ich mich wirklich unwohl, verletzlich und ängstlich fühlte. Besonders wenn ein Machtungleichgewicht besteht." Den Frauen, die öffentlich gesprochen haben, begegnet sie mit Respekt und würdigt ihren Mut. Ihren Beitrag ergänzte sie um die Worte: "Inhaltshinweis: Thematisierung sexueller Übergriffe. Manche Dinge sind zu wichtig, um sie unausgesprochen zu lassen."

Russell war von einer Jury am Southwark Crown Court wegen einer Vergewaltigung und dreier sexueller Übergriffe schuldig gesprochen worden. Das Gericht verhängte eine Haftstrafe von zehn Jahren und sechs Monaten. Seine Ehefrau Laura Gallacher (39) steht weiterhin öffentlich an seiner Seite. In einem online geteilten Video beschrieb sie sich als "eine Frau, die ihre Familie verteidigt", und erklärte, noch immer stolz darauf zu sein, seine Frau zu sein. Zuvor hatte sie auf dem gemeinsamen YouTube-Kanal eine Botschaft vorgelesen, die Russell im Gefängnis verfasst hatte. Darin beteuerte er seine Unschuld. Die Veröffentlichung stieß auf Kritik und führte zu einer behördlichen Prüfung möglicher Verstöße gegen Gefängnisregeln. Laura erklärte anschließend, die Vorgaben der Haftanstalt künftig beachten zu wollen.

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Getty Images Russell Brand kommt zum Southwark Crown Court in London an

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Instagram / amandabyram Amanda Byram, TV-Persönlichkeit

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