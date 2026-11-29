Hailey Bieber (30) zeigt sich von einer überraschend nachdenklichen Seite und spricht offen über ihre Ehe mit Justin Bieber (32). Nur wenige Tage nach ihrem 30. Geburtstag erzählt das Model in der Dezember/Januar-Ausgabe der französischen Vogue, was Unabhängigkeit heute für sie bedeutet. Dabei überrascht sie mit einer ungewöhnlichen Sichtweise: Den Gang zum Traualtar sieht sie nämlich keineswegs als Verlust an Freiheit. "Es mag widersprüchlich klingen, aber die Heirat war für mich auch eine Form der Emanzipation", erklärt die Unternehmerin gegenüber dem Magazin. Und weiter: "Es ist eine Entscheidung, die dich vollkommen dazu verpflichtet, zu der Person zu stehen, die du bist." Eine feste Partnerschaft und ein eigenständiges Leben schließen sich für das Model demnach nicht aus. Hailey und Justin gaben sich 2018 das Jawort. Sie war damals erst 21 Jahre alt. Mit ihrer Aussage macht die Beautyunternehmerin deutlich, welche persönliche Bedeutung die Entscheidung für den Sänger für sie hatte: Die Ehe habe sie nicht in ihrer Unabhängigkeit eingeschränkt, sondern sei für sie ein bewusst gewähltes Bekenntnis zu sich selbst gewesen.

Haileys Selbstständigkeit begann allerdings schon lange vor ihrer Hochzeit mit Justin. Bereits mit 17 Jahren verließ sie ihr Elternhaus und verdiente ihr eigenes Geld. Trotzdem war ihr damaliger Blick in die Zukunft von vielen Zweifeln geprägt: "Wenn ich mit 20 gewusst hätte, was die kommenden zehn Jahre für mich bereithalten, wäre ich damals viel weniger ängstlich gewesen. Ich habe einfach alles infrage gestellt: Werde ich meinen Weg finden? Werde ich jemals heiraten? Werde ich Kinder bekommen?" Heute fällt ihr Fazit durchweg positiv aus: "Am Ende hat sich alles viel, viel besser gefügt, als ich es mir je hätte erträumen können." Für die Ausgabe stand die Ehefrau des Musikers außerdem als Coverstar vor der Kamera. Starfotograf Mert Alas fotografierte sie in Paris mit gebleichten Augenbrauen und in avantgardistischen Outfits. Für eine Schwarz-Weiß-Aufnahme posierte sie sogar komplett unbekleidet.

Inzwischen bestimmen nicht nur ihre Ehe, sondern vor allem ihre Aufgaben als Mutter Haileys Tagesablauf. Ihr Sohn Jack Blues kam 2024 zur Welt und hat ihre Prioritäten sowie ihre Terminplanung grundlegend verändert. "Früher bin ich in letzter Sekunde in ein Flugzeug gesprungen und habe ein Meeting ans nächste gereiht. Heute plane ich alles mit einem einzigen Gedanken im Kopf: Ich organisiere mein Leben so, dass ich die Arbeit schnell und effektiv erledige, um so viel Zeit wie möglich mit meinem Kind zu verbringen", schildert sie gegenüber Vogue France. Neben ihrer Familie hat sich Hailey mit ihrer Beautymarke Rhode ein eigenes berufliches Standbein aufgebaut. Damit hat sie sich einen lang gehegten Wunsch erfüllt. Schon als junges Mädchen habe sie davon geträumt, eines Tages eine eigene Marke zu besitzen.

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