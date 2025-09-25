Überraschung: André Dietz ist zurück bei "Alles was zählt"

André Dietz (50) ist zurück bei Alles was zählt! Der beliebte Schauspieler, der in der RTL-Serie die Rolle des Ingo Zadek verkörpert, kehrt nach einer weiteren kurzen Auszeit für einen zweiwöchigen Gastauftritt zurück. Bereits ab dem 30. September wird er wieder in Essen zu sehen sein und sorgt dabei gleich für Wirbel. Denn Ingo kommt nicht nur, um alte Kontakte aufzufrischen, sondern hat auch ein ganz besonderes Jobangebot im Gepäck. Adressatin dieser unverhofften Überraschung ist Lucie, gespielt von Julia Wiedemann, die das Angebot komplett aus der Bahn wirft. Ob sie ihre Sachen packt und Essen tatsächlich verlässt, bleibt vorerst ein spannendes Rätsel.

Nach seinem Ausstieg im Juli 2025, als Ingo gemeinsam mit seiner Serienpartnerin Jenny Essen verließ, hat André nie ausgeschlossen, dass er noch einmal in die Rolle zurückkehren würde. Seine jetzige Wiederkehr reiht sich damit in eine Serie von Comebacks ein, die seine inzwischen langjährige Verbindung zur Serie weiter vertieft. Details über die Handlung werden dabei nicht vollständig verraten, doch klar ist, dass sein Auftritt nicht nur für Lucie, sondern auch für die Fans der Daily einige spannende Wendungen bereithalten dürfte.

Ingo Zadek gehört seit Jahren zum festen Bestandteil des "Alles was zählt"-Kosmos. Die Figur und ihre Geschichten waren jedoch immer wieder von Abschieden und Rückkehr geprägt, zuletzt, als Ingo mit Jenny an der Seite Richtung Mallorca aufbrach, um dort neu anzufangen. Auch in der Vergangenheit hatte André mehrfach Pausen eingelegt, nur um später wieder als Ingo vor die Kamera zu treten. Die Vorfreude der Fans dürfte entsprechend groß sein, denn Ingo ist für seine charmante, humorvolle und oft unberechenbare Art bekannt, die er auch dieses Mal wieder ins Spiel bringen wird.

Dwi Anoraganingrum / Future Image / ActionPress André Dietz, Schauspieler

Hein Hartmann / Future Image / ActionPress André Dietz, 2025

RTL / Julia Feldhagen André Dietz, Schauspieler