Ian Somerhalder & Nikki Reed hatten "achtstellige" Schulden

Ian Somerhalder (47) hat nun offen über eine der schwierigsten Phasen seines Lebens gesprochen: ein achtstelliges Schuldenloch, aus dem er und seine Frau Nikki Reed (37) sich mühsam herausgearbeitet haben. Gegenüber E! News erklärte der Schauspieler, wie er nach einer gescheiterten Geschäftsidee in ernsthafte finanzielle Schwierigkeiten geriet. "Ich habe eine wahnsinnig lukrative Fernsehkarriere aufgegeben, nachdem finanzielle Turbulenzen durch den Aufbau eines Unternehmens entstanden waren, das ich nicht richtig aufgebaut hatte", erklärte Ian. "Und durch Betrug gerieten meine Frau und ich in ein achtstelliges Loch."

Der Schauspieler verriet außerdem, dass er damals hohe Bürgschaften gegenüber einer Bank für das Unternehmen übernommen hatte – bis schließlich "alles zusammenbrach". Um die Schulden zu begleichen, trennten sich Ian und Nikki von Häusern, Gemälden, Autos und Uhren. Besonders seiner Frau schreibt er gegenüber E! News eine entscheidende Rolle zu: "Achtstellige Schulden sind schwer wieder loszuwerden", betonte er. "Aber Nikki und ich haben es geschafft. Sie hat uns wirklich aus diesem Geschäft herausverhandelt." Inzwischen laufen neue Projekte wie der Whiskey "Brother's Bond Bourbon", den Ian gemeinsam mit seinem früheren Vampire Diaries-Kollegen Paul Wesley (43) gegründet hat, deutlich erfolgreicher.

Bereits 2021 hatte Ian auf Instagram öffentlich gemacht, welche Rolle Nikki bei der Bewältigung der Schuldenkrise spielte: "Was viele von euch vielleicht nicht wissen, ist, dass diese Frau der Grund dafür ist, dass ich 'Brother's Bond Bourbon' überhaupt herstellen konnte", richtete er damals an seine Follower. Nikki habe ihn unterstützt, obwohl die beiden sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht lange kannten. Ian schrieb: "Diese Frau hat zwei Jahre lang selbstlos mitgearbeitet, um mich aus einer schrecklichen geschäftlichen Situation herauszuholen, in die ich mich selbst gebracht hatte."

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Getty Images Nikki Reed und Ian Somerhalder bei der Vanity Fair Oscar Party 2020

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Instagram / brothersbondbourbon Paul Wesley und Ian Somerhalder 2024 für ihre Bourbon-Marke

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Getty Images Nikki Reed und Ian Somerhalder, Februar 2019