Hinter Olli Dittrich (70) liegt eine Vergangenheit, die von erheblichen Geldproblemen geprägt war. Wie dramatisch seine Situation zwischenzeitlich ausfiel, wird in der ARD-Dokumentation "Die Kunst, Olli Dittrich zu sein" deutlich. Darin schildert sein enger Weggefährte Jon Flemming Olsen eine besonders bedrückende Erinnerung: "Es gab eine Phase, wo er wirklich finanziell verzweifelt war. Ich erinnere mich, dass er mich irgendwann mal besuchte und völlig am Boden zerstört war, weil er einfach kein Geld mehr kriegte von der Bank und der Automat tat nichts mehr raus." Jon wollte seinem Freund damals zumindest ein wenig helfen. Deshalb nahm er ihm eine Lederjacke ab und bezahlte dafür ungefähr 20 Mark. Die Geschichte ist Teil des Filmporträts, das die ARD zu Ollis 70. Geburtstag zeigte und das weiterhin in der Mediathek verfügbar ist.

Dass seine Karriere einmal derart erfolgreich verlaufen würde, war für Olli lange keineswegs absehbar. Über Jahre versuchte der Künstler, mit vereinzelten Engagements beruflich Fuß zu fassen. Statt finanzieller Sicherheit häuften sich jedoch die Verbindlichkeiten. In der Dokumentation beschreibt er seine damalige Lebensrealität so: "Da gab's dann auch finstere Zeiten, wo man dachte: Wie geht's jetzt weiter? Da war ich ja schon Anfang, Mitte 30. Wenig Einnahmen in der Zeit und immer mehr Schulden. Existenzminimum, ja. War schon so." Erst die 1990er-Jahre brachten den ersehnten Aufschwung. An der Seite von Wigald Boning (59) wurde Olli durch "RTL Samstag Nacht" bundesweit bekannt. Als Die Doofen eroberten sie mit "Mief" sogar die Chartspitze. Mit seiner späteren Kultfigur Dittsche bewies der Komiker schließlich erneut sein außergewöhnliches Unterhaltungstalent.

Seinen ursprünglichen Berufsweg empfand Olli schon früh als wenig erfüllend. In den 1980er-Jahren verdiente er sein Geld noch als Mitarbeiter der Plattenfirma Polydor. Obwohl er dort eine feste Anstellung hatte, ließ ihn der Gedanke an eine künstlerische Laufbahn nicht los. "Die Unzufriedenheit und tiefsitzende Überzeugung, woanders hinzugehören, die hat nicht geschwiegen", erinnert sich der Entertainer in seinem TV-Porträt. Der Entschluss, sich beruflich neu zu orientieren, führte allerdings nicht sofort zum erhofften Glück. Die Unsicherheit über seine Zukunft setzte ihm auch gesundheitlich zu. Psychosomatische Beschwerden und starke Erschöpfung machten ihm das Leben schwer. Mitunter fehlte ihm sogar die Kraft, gewöhnliche Dinge des Alltags zu erledigen. Die Belastungen gingen damit weit über die Frage hinaus, wie er seinen Lebensunterhalt bestreiten sollte.

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Getty Images Olli Dittrich beim Deutschen Comedypreis 2017

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Actionpress / GALUSCHKA,HORST Das Team von "Samstag Nacht"

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