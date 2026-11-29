Sebastian Vettel (39) und Hanna Prater gehen bereits seit ihrer Schulzeit gemeinsam durchs Leben – und der Ex-Formel-1-Weltmeister weiß ganz genau, was ihre Liebe so stark macht. Bei einem Dinner-Event des Sport & Business Network im Zürcher Hotel Dolder Grand, zu dem ihn seine Ehefrau begleitete, sprach der Sportler mit Blick über das Erfolgsrezept ihrer Partnerschaft. Die Beziehung der beiden hat damit auch seine komplette Karriere als Rennfahrer überdauert. Ein kompliziertes Erfolgsrezept braucht es dafür laut Sebastian aber nicht: "Da gibt es keine Magie und keinen Hokuspokus. Wir sind sehr ehrlich zueinander und verstehen uns einfach sehr gut." Auch wenn sie mal nicht einer Meinung seien oder unterschiedliche Interessen hätten, sei das für die beiden kein Hindernis. Sie fänden immer wieder zueinander und könnten sich nach all den Jahren noch immer füreinander begeistern.

Wie eng die Verbindung zu seiner Frau ist, bringt Sebastian im Gespräch mit dem Schweizer Blatt deutlich auf den Punkt: "Ja, Hanna ist meine Seelenverwandte – oder wie auch immer man das nennen will." In den mehr als 20 Jahren, die sie inzwischen ein Paar sind, seien sie immer weiter zusammengewachsen. Gemeinsam hätten sie sich Schritt für Schritt ein eigenes Leben aufgebaut. Für den früheren Rennfahrer steht deshalb fest: "Wir lieben uns und möchten es nicht mehr anders haben." Den Bund fürs Leben schlossen Sebastian und Hanna im Jahr 2019. Längst ist aus dem Schulpaar eine fünfköpfige Familie geworden: Gemeinsam haben die beiden zwei Töchter im Alter von zwölf und elf Jahren sowie einen siebenjährigen Sohn. Zu Hause ist die Familie im thurgauischen Ellighausen in der Schweiz. Dort geht es deutlich weniger rasant zu als früher auf der Rennstrecke, und genau das scheint der Familie zu gefallen.

Seit dem Ende seiner Formel-1-Laufbahn hat Sebastian seinen Alltag stark verändert und rückt Familie und Natur in den Mittelpunkt. Dafür absolvierte er sogar eine einjährige Ausbildung zum Landwirt in Pfäffikon. Auf dem Hof der Familie leben inzwischen neun Schafe, zwei Pferde und 21 Hühner. Außerdem pflanzen die Vettels viel Gemüse an und gewinnen auf ihrem Grünland Heu für die Tiere. Der Betrieb dient vor allem der Selbstversorgung, und Sebastian hat dort das Steuer übernommen – allerdings nun auf dem Traktor. Er packt beim Ausmisten mit an und kümmert sich auch um die Planung neuer Investitionen. Erfolg bemisst er heute anders als früher: Wichtig ist ihm unter anderem, wie offen und ehrlich seine Kinder mit ihm umgehen und ob er im Familienalltag wirklich im Moment ist. Abends schaut die Familie häufig gemeinsam auf den Tag zurück und bespricht, was gut und was weniger gut gelaufen ist.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sebastian Vettel im November 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Sebastian Vettel und seine Frau Hanna im Februar 2012 in Barcelona

Anzeige Anzeige