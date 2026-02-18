Sebastian Vettel plant Comeback als Teamkollege von Max

Sebastian Vettel (38) plant jetzt offenbar ein Motorsport-Comeback – und zwar beim legendären 24-Stunden-Rennen von Le Mans an der Seite von Max Verstappen (28). Der vierfache Formel-1-Weltmeister, der 2022 seine aktive Karriere beendet hatte, bestätigte die Pläne nun im Gespräch mit ServusTV. Mit Max stehe er "in regelmäßigem Austausch", verriet der 38-Jährige. "Wir haben schon vor ein paar Jahren gesprochen, dass wir, wenn es einmal passt, einmal Le Mans zusammen fahren", erklärte er und machte damit die konkreten Vorstellungen für das Langstrecken-Rennen offiziell.

Vorbereitungen laufen laut Oe24 bereits hinter den Kulissen. In diesem Jahr überschneidet sich Le Mans jedoch mit dem Formel-1-Wochenende in Barcelona, weshalb ein Start wohl nicht möglich sein wird. Ob das gemeinsame Projekt dann 2027 umgesetzt werden kann, hängt daher vom Rennkalender der Formel 1 ab. Für Sebastian wäre es das erste große Rennen seit seinem Formel-1-Abschied. Motorsportfans dürfen also gespannt sein, wann genau Sebastian und Max als Teamkollegen auf der Strecke zu sehen sein werden.

Seit seinem Rücktritt aus der Formel 1 hat Sebastian Vettel dem Motorsport nie komplett den Rücken gekehrt. Auch nach dem Ende seiner aktiven Karriere blieb er eng mit der Szene verbunden. In einem früheren Interview mit Auto, Motor und Sport erklärte er, dass er bewusst Platz für die nächste Generation machen wolle: "Irgendwann ist die Zeit reif dafür, anderen das Feld zu überlassen." Gleichzeitig betonte er aber, dass sein Interesse am Rennsport nach wie vor groß sei. Besonders der Langstreckensport fasziniere ihn: "Ich finde es total spannend, dieses Teamgefüge, sich ein Auto zu teilen."

Getty Images Sebastian Vettel, vierfacher Formel-1-Weltmeister

Getty Images Max Verstappen, Formel-1-Weltmeister

Getty Images Sebastian Vettel im März 2025