Prinz Harry (42) und Herzogin Meghan (45) müssen Weihnachten offenbar ohne die britische Königsfamilie feiern. Einem Bericht von Express zufolge sind die beiden nicht zu den traditionellen Feierlichkeiten der Royals in Sandringham eingeladen. Für König Charles III. (78) entsteht dadurch anscheinend eine schwierige Lage innerhalb der Familie. Der Monarch würde seine Enkel Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) zwar gerne sehen, ein gemeinsames Fest mit deren Eltern ist nach aktuellem Stand aber wohl nicht vorgesehen. Statt mit Charles und Königin Camilla (79) sollen die Sussexes die Feiertage mit Meghans Mutter Doria Ragland verbringen. Wo genau gefeiert wird, steht angeblich noch nicht fest. Möglich ist, dass Harry, Meghan und die Kinder über die Festtage in den Cotswolds bleiben. Genauso gut könnte die Familie für Weihnachten aber auch in die USA reisen.

Dabei sollen Harry und Meghan eigentlich auf eine Weihnachtseinladung des Königspaares gehofft haben. Im Sommer waren die beiden überraschend nach Großbritannien zurückgekehrt. Das Verhältnis zwischen dem Herzog und seiner britischen Familie ist allerdings schon seit Jahren belastet. Vor allem seine öffentlichen Aussagen über seinen Vater, Camilla, seinen Bruder Prinz William (44) und dessen Frau Prinzessin Kate (44) sollen für Spannungen gesorgt haben. Seine Memoiren "Reserve" belasteten die Beziehungen zusätzlich. Eine Einladung wäre deshalb wohl heikel gewesen. Beim Weihnachtsfest in Sandringham wären Harry und Meghan auf mehrere Angehörige getroffen, über die sie in Interviews und Veröffentlichungen private Details ausgeplaudert und gegen die sie Vorwürfe erhoben hatten.

Zuletzt war berichtet worden, dass sich Harry und Meghan von Charles brüskiert gefühlt haben sollen. Auslöser war diesmal keine Familienfeier, sondern ausgerechnet eine Kooperation für Vierbeiner: Charles' Highgrove Estate hatte gemeinsam mit James Middleton (39), dem jüngeren Bruder von Kate, eine Reihe von Hundeleckerlis angekündigt. Laut dem Magazin Woman's Day soll dem Paar vor allem die Zusammenarbeit mit einem anderen Mitglied der erweiterten Königsfamilie zugesetzt haben. Ein Insider beschrieb die mögliche Wirkung auf Harry und Meghan als "einen gewaltigen Tritt in die Zähne". Auch der Zeitpunkt soll für Meghan schmerzhaft gewesen sein. Gut einen Monat zuvor hatte sie über ihre Lifestylemarke As Ever ein limitiertes Hundespielzeug herausgebracht. Die Ankündigung aus Highgrove habe "definitiv einen empfindlichen Nerv getroffen", verriet die Quelle dem Magazin.

Anzeige Anzeige

POOL/AFP via Getty Images König Charles, Herzogin Meghan und Prinz Harry, 2019

Anzeige Anzeige

Imago Prinz Harry und Herzogin Meghan nach ihrem Besuch das Community Recording Studio in Nottingham, Oktober 2026

Anzeige Anzeige