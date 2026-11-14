Kerr Smith weist Streit am "Dawson's Creek"-Set zurück

Kerr Smith weist Gerüchte über einen angeblichen Streit im Ensemble von Dawson's Creek zurück. In einem Instagram-Beitrag reagierte der Schauspieler jetzt auf die Schlagzeilen, die durch sein Buch "I Don't Want to Wait: My Life on Dawson's Creek" entstanden waren. Darin schildert Kerr frühere Spannungen zwischen dem inzwischen verstorbenen James Van Der Beek und seinem Co-Star Joshua Jackson (48). Wie er nun betont, seien seine Erzählungen aber kein Beleg für einen dauerhaften Konflikt unter den Serienstars. "Aber bevor sie zu viel Drama verursachen, möchte ich, dass alle wissen, dass ich für alle meine 'Dawson's Creek'-Kollegen nichts als Liebe und Respekt empfinde", stellte er auf Instagram klar. Die gemeinsame Zeit sei eine einzigartige Erfahrung gewesen, und er schätze weiterhin jeden Einzelnen aus dem Ensemble. Kerr betonte deshalb ausdrücklich: "Es gibt keinen Streit. Ich betrachte sie alle als liebe Freunde."

Komplett verschweigt Kerr die damaligen Spannungen allerdings nicht. Der Darsteller, der ab der zweiten Staffel als Jack McPhee zu sehen war, beschreibt in seinem Buch eine merkliche Distanz zwischen James und Joshua. Am Set sei der Umgang zwar angespannt, aber trotzdem jederzeit höflich geblieben. Abseits der Dreharbeiten hätten die beiden hingegen kaum Kontakt zueinander gehabt. Als Auslöser nennt Kerr romantische Verwicklungen rund um Katie Holmes (47), James und Joshua. Diese Konstellation sei im Umfeld der Produktion ein offenes Geheimnis gewesen und habe die Atmosphäre am Set geprägt. Die Arbeit sei dadurch jedoch nicht beeinträchtigt worden. "Es war nicht dramatisch, und es stand nichts im Weg, was wichtig war. Es war einfach etwas, das existierte", betonte Kerr in "I Don't Want to Wait: My Life on Dawson's Creek".

Auch Mary-Margaret Humes, die James' Serienmutter spielte, habe die Situation bemerkt und als traurig empfunden. Sie soll letztendlich wohl entscheidend zur Annäherung beigetragen haben. Als James im Jahr 2000 nicht zu einer Filmvorführung kommen wollte, auf die Joshua ihn eingeladen hatte, holte sie ihn laut Kerr persönlich ab und überredete ihn, doch hinzugehen. Bei der Veranstaltung bedankte sich Joshua dann bei seinem Kollegen für dessen Erscheinen und umarmte Mary-Margaret. Anschließend hätten James und Joshua ihren Streit beigelegt.

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Getty Images Kerr Smith besucht am 20. Mai 2010 die Upfront-Veranstaltung von The CW im Madison Square Garden

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Getty Images James Van Der Beek, Michelle Williams, Joshua Jackson, Meredith Monroe, Kerr Smith und Katie Holmes

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