Pia Tillmann entsetzt: Sohn wurde von Fremden angesprochen

Ein Schockmoment hält Pia Tillmanns (40) Familie nun in Atem. Wie die Schauspielerin jetzt auf Instagram berichtet, wurde ihr Sohn Henry auf dem Schulweg von einem Fremden angesprochen. Der Mann forderte den Jungen auf, ihn zu begleiten. Henry reagierte geistesgegenwärtig, rannte weg und meldete den Vorfall sofort in seiner Schule. Die Polizei wurde alarmiert und befragte das Kind noch vor Ort. "Ich bin komplett durch den Wind und weiß gar nicht, wie ich mit der Situation umgehen soll", schrieb Pia.

In ihrer ausführlichen Story erklärte die Reality-TV-Darstellerin, dass es ihrem Sohn körperlich gut gehe und er den Vorfall bis auf den Schreck ohne sichtbare Schäden überstanden habe. Dennoch sei die gesamte Familie von den Ereignissen stark mitgenommen: "Wir sind alle ziemlich durcheinander und hoffen, dass sich das schnell legen wird." Daraufhin appellierte die besorgte Mutter an andere Eltern: "Seid bitte achtsam, was um euch herum passiert und sensibilisiert eure Kinder für solche Situationen!"

Pia, die durch ihre TV-Rollen bekannt wurde, zeigt auf ihren Social-Media-Kanälen häufig Einblicke in ihr Familienleben. Dabei teilt sie nicht nur fröhliche Momente und witzige Clips, sondern spricht auch offen über Herausforderungen im Alltag. Gerade in schwierigen Situationen scheint Pia besonderen Halt bei ihren Kindern und ihrem Ehemann Zico Banach (34) zu finden. Erst kürzlich verriet sie im Interview mit Promiflash, dass gemeinsame Herausforderungen sie bereits zuvor enger zusammengeschweißt haben. Nun bleibt abzuwarten, ob Pia bald ein Update zur aktuellen Situation teilen wird.

Imago Pia Tillmann bei Katys X-mas Wonderland von Kate Merlan, 2025

Instagram / piatillmann Pia Pillmann und ihr Sohn Henry im August 2021

Imago Pia Tillmann und Zico Banach, Ehepaar