Noah Schnapp (22) wollte offenbar selbst in die Welt von Panem eintauchen! Der Schauspieler sprach für die Rolle des jungen Haymitch Abernathy in "Die Tribute von Panem – Sunrise on the Reaping" vor. Das verriet der Stranger Things-Star jetzt in seiner Instagram-Story und gewährte seinen Fans dabei einen überraschenden Einblick in das damalige Casting. Auf dem Foto, das Noah dort teilte, ist er mit strohblonden Haaren zu sehen. Wer genauer hinsieht, erkennt schnell, dass hier eine Perücke im Spiel ist, und zwar eine ziemlich auffällige. Allzu ernst nimmt der Schauspieler seinen kuriosen Casting-Look heute nicht mehr. Er versah den Schnappschuss mit zwei lachweinenden Emojis und schrieb dazu: "POV: Mein Vorsprechen für Haymitch." Mit diesem Beitrag lüftete Noah gleich zwei Geheimnisse: Er hatte sich um die begehrte Rolle beworben, und er war bereit, sich dafür optisch ordentlich zu verwandeln.

Am Ende bekam allerdings nicht Noah den Zuschlag für die begehrte Rolle. Stattdessen schlüpfte sein Schauspielkollege Joseph Zada (21) in die Rolle des jungen Haymitch. Der Film läuft seit dem 19. November in den Kinos. Groll hegt Noah deswegen offenbar nicht – im Gegenteil: In seiner Instagram-Story wandte er sich direkt an Joseph und zeigte sich mit der Entscheidung der Verantwortlichen einverstanden. "Ich glaube, sie haben den Richtigen dafür genommen", schrieb er an seinen Kollegen. Die Perücke hat damit zumindest noch einen zweiten Auftritt bekommen, wenn auch nur im Netz. Beide Schauspieler sind dem Publikum längst keine Unbekannten mehr. Joseph machte bereits vor "Panem" mit der Amazon-Bestsellerverfilmung "Solange wir lügen" auf sich aufmerksam. Noah feierte seinen internationalen Durchbruch hingegen als Will Byers in der Netflix-Serie "Stranger Things".

In "Die Tribute von Panem – Sunrise on the Reaping" wird Josephs Figur Haymitch als Tribut für die 50. Hungerspiele ausgelost. Dafür muss er seine große Liebe Lenore Dove Baird zurücklassen, die von Whitney Peak (23) gespielt wird. Die Erlebnisse während und nach den Spielen hinterlassen bei Haymitch tiefe Spuren. Fans der Reihe kennen ihn aus den früheren Filmen als gebrochenen Mann, der dem Alkohol verfallen ist und Katniss Everdeen als Mentor zur Seite steht. Diese ältere Version der Figur verkörpert Woody Harrelson (65). Auch im neuen Film hat er einen kurzen Auftritt, ebenso wie Jennifer Lawrence (36) und Josh Hutcherson (34). Auf dem Regiestuhl nahm erneut Francis Lawrence (55) Platz. Er inszenierte mit Ausnahme des ersten Teils sämtliche bisherigen Filme der Reihe und kehrt damit ein weiteres Mal in die Welt von Panem zurück.

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Instagram / noahschnapp Noah Schnapp, Schauspieler

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Imago Mckenna Grace, Joseph Zada und Whitney Peak bei der Premiere von "Sunrise on the Reaping" im Berliner Zoo Palast

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