Bei so einer sexy Tea-Time dürften sich besonders die teeliebenden Engländer freuen. Lady GaGa (23) hat jetzt via Twitter ein Foto veröffentlicht, auf denen sie oben ohne Tee serviert.

Zwar quetscht sie ihre Brüste ganz schön in die Kamera, aber alles zeigt sie dann doch nicht! Obwohl der Anblick von Lady GaGas nacktem Busen auch nichts Neues mehr ist. Das Bild kommentiert sie wie folgt: „Nichts geht über eine Kommunismus-rote Teetasse als Geburtstagsgeschenk. Das letzte Wort hat immer für der Idiot, der noch nicht genug gesagt hat.“ Klar, die Tasse ist auch das erste was sofort ins Auge fällt. Was diese philosophisch anmutende Botschaft zu bedeuten hat, ist uns leider nicht so ganz klar! Aber vielen Dank mal wieder an Twitter und den Drang der Stars verrückte Fotos zu posten!

WENN Lady GaGa

Anzeige

WENN Lady GaGa

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de