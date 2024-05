Nach Gewichtsverlust: Kerry Katona zeigt ihre Kurven im Netz

Kerry Katona (43) wurde einst mit der britischen Girl-Band Atomic Kitten berühmt. Während sie sich damals gänzlich auf ihre musikalische Karriere konzentrierte, ist die Blondine heutzutage auch anderweitig aktiv – und zwar auf der Erotikplattform OnlyFans. Um ihren Body dafür wohl noch mehr in Form zu bringen, stellte sie zuletzt ihre Ernährung um. Den Erfolg dessen präsentiert die Sängerin nun mit einem Schnappschuss auf Instagram. Sichtlich stolz präsentiert Kerry darauf ihren erschlankten Körper in einem knappen, schwarzen Badeanzug, während sie freudig in die Kamera blickt.

Nicht nur die 43-Jährige selbst scheint ihre körperliche Veränderung sichtlich zu zelebrieren – auch ihre Fans können die Begeisterung für Kerrys Mega-Body kaum zurückhalten. Neben zahlreichen Flammen- und Herz-Emojis, finden sich jede Menge Komplimente in der Kommentarspalte des Beitrags. Neben "Sieht gut aus, Kerry" und "Wow, tolles Foto... was für ein Körper" kann ein anderer Follower der Musikerin seine Entzückung einzig mit dem Wort "Wunderschön" zum Ausdruck bringen. Seitdem sie ihre Ernährung auf den Kopf gestellt hat, teilt die fünffache Mutter regelmäßige Updates mit ihrer Community im Netz. Es scheint, als haben all ihre Mühen nun also Früchte getragen.

Dass sich das Leben der Britin mit ihrem OnlyFans-Beitritt erneut bedeutend geändert hat, ist längst kein Geheimnis mehr. Im vergangenen Sommer plauderte Kerry gegenüber The Sun aus, wie lukrativ die Plattform wirklich für sie ist. Demnach habe sie zum Zeitpunkt des Interviews bereits über eine Million Pfund verdient. "Ja, ich habe mehr als das verdient. Ich kann es nicht beziffern. Ich bin eine Milliardärin!", verriet das ehemalige Girl-Band-Mitglied und fügte dem hinzu: "Ich werde mir selbst Anerkennung zollen."

Instagram / kerrykatona7 Kerry Katona, Musikerin

Instagram / kerrykatona7 Kerry Katona, Musikerin

