Vanessa Mais Bühnenoutfit sorgt für Wirbel bei ihren Fans!

Vanessa Mai (32) stand am Samstagabend in Stuttgart auf der Bühne. Einer ihrer Looks sorgt aktuell für mächtig Aufsehen. Auf ihrem Instagram-Profil teilt die Beauty einige Fotos des Auftritts. In der Kommentarspalte schwärmen ihre Fans daraufhin: "Klasse Outfit, Vanessa!" oder "Du bist wunderschön! Das steht dir sehr gut." Es gibt jedoch auch ein paar negative Bemerkungen. "Ich bin ehrlich, das sieht aus wie eine Unterhose. Gefällt mir leider gar nicht gut", äußert sich ein Nutzer und ein weiterer behauptet: "Tut mir leid, aber die kurze Jeans geht gar nicht. Sieht aus, als hättest du Pampers an."

Bei Vanessas Bühnen-Look handelte es sich um ein Outfit im Cowboystil: Ein gecropptes weißes T-Shirt sowie knappes Jeanshöschen kombinierte die Sängerin mit einem hellen, glitzernden Hut und farblich abgestimmten Stiefeln. Die Kommentare auf der Social-Media-Plattform lässt die Musikerin übrigens unbeantwortet. Trotz der fiesen Anmerkungen gefällt ihr der Style offenbar. "In meiner Country-Ära!", kommentiert die 32-Jährige ihre Bilder.

Bereits in der Vergangenheit merkte der Schlagerstar an, dass es ihm mittlerweile leicht falle, mit Kritik umzugehen. Damals wurde Vanessa vermehrt mit Helene Fischer (39) verglichen – und das machte ihr ziemlich zu schaffen. Inzwischen habe sie jedoch dazugelernt. "Heute stehe ich über den Dingen. Deshalb kann ich damit viel besser umgehen. Früher war das für mich echt ein Kampf. Damit habe ich wirklich zu arbeiten gehabt", erklärte die "Ich sterb für dich"-Interpretin im Bild-Interview.

Vanessa Mai, Musikerin

Vanessa Mai, Sängerin

