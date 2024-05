Emily Blunts Töchter hassen es, ihre Filme anzuschauen!

Dabei können sie ihrer Mama nicht zusehen! Emily Blunt (41) gehört zu den bekanntesten Schauspielerinnen Hollywoods. 2021 begeisterte sie an der Seite von Dwayne "The Rock" Johnson (52) in dem Abenteuerfilm "Jungle Cruise". Mit den brenzligen Situationen dort sollen Emilys Töchter allerdings so einige Probleme haben. "Sie mochten die Unterwasserszenen nicht, in denen ich gefangen und in Gefahr war", plaudert der Filmstar im Gespräch mit People aus. Hazel und Violet haben sogar angefangen zu weinen und seien schließlich aufgestanden, um den Raum zu verlassen.

Nicht nur diesem Streifen sollen Hazel und Violet skeptisch gegenüberstehen – sie mögen es generell nicht, ihre berühmte Mutter auf dem Bildschirm zu sehen. "Weil ich ihre Mummy bin und es merkwürdig für sie ist, zu sehen, wie ich jemand anderen spiele", erklärt Emily weiter im Interview. Kinder würden es nicht wollen, dass ihre Eltern etwas anderes als ihre Eltern sind.

Bei Emilys "The Fall Guy"-Co-Star Ryan Gosling (43) sieht das offenbar ganz ähnlich aus – auch seine Kinder wollen ihn nicht in gefährlichen Situationen sehen! "Meine Kinder wollten nicht, dass ich angezündet werde", berichtet der Schauspieler ebenfalls gegenüber People und fügt noch hinzu: "Sie haben gesagt: 'Kein Feuer.' Also habe ich es nicht gemacht."

Getty Images Emily Blunt im April 2024

Getty Images Ryan Gosling und Emily Blunt bei der Premiere von "The Fall Guy" in Paris

