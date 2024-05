Ist die Verlobung von Bethenny Frankel und Paul geplatzt?

Ist alles aus und vorbei bei Bethenny Frankel (53) und Paul Bernon? Der "Real Housewives of New York City"-Star lernte den heute 45-Jährigen 2018 über eine Dating-App kennen. Im Jahr 2021 gaben sie offiziell ihre Verlobung bekannt. Wie nun aber eine Quelle gegenüber DeuxMois behauptet, sollen sich die beiden bereits vor ein paar Monaten getrennt haben: "Bethenny hat mit Paul im Februar Schluss gemacht." Zudem soll Paul bereits wieder neue Frauen daten.

Auch gegenüber UsWeekly äußerte sich ein Insider zum angeblichen Ende der Beziehung. Laut ihm solle es bei den beiden einfach nicht funktioniert haben, da sie so unterschiedlich seien. Während der Reality-TV-Star gerne auf roten Teppichen unterwegs sei und sein Leben öffentlich in den sozialen Medien zur Show stelle, sei Paul eher ein "unauffälliger Typ". Den gigantischen Diamantring, den die 53-Jährige von ihrem vermeintlichen Ex zur Verlobung bekam, soll sie aber angeblich behalten haben. Bethenny und Paul äußerten sich bisher noch nicht zu den Gerüchten um ihre Trennung.

Dass trotz der Verlobung vor drei Jahren noch kein Hochzeitstermin feststeht, führte schon in der Vergangenheit zu Gerüchten um die Beziehung von der TV-Persönlichkeit und dem Filmproduzenten. Im vergangenen Sommer bezog die Schauspielerin im Interview mit E! News aber öffentlich Stellung zu den Spekulationen, ob überhaupt irgendwann eine Hochzeit stattfinden wird: "Ich liebe mein Leben und ich liebe meinen Verlobten. Ich möchte keinen Vertrag mit jemandem unterschreiben, den ich liebe. Ich möchte keine große Hochzeit für alle anderen planen und nicht tun, was wir wirklich wollen."

Getty Images Bethenny Frankel im September 2019 in Los Angeles

Instagram / bethennyfrankel Bethenny Frankel und Paul Bernon im Juli 2021 in Italien

