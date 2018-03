In der Trennungs-Show "Sarah & Pietro – Die ganze Wahrheit" werden die Lombardis auch in der kommenden Woche noch einmal über das Aus ihrer Liebe reden. Zum mittlerweile dritten Mal, wie am Mittwoch bekanntgegeben wurde. Aber hat sich die Geschichte nicht mittlerweile auserzählt? So manch ein Fan mag sich fragen: Reicht es nicht langsam?

Alessio (1) zuliebe erklärte das einstige Traumpaar längst, nicht mehr öffentlich über die Trennung reden zu wollen. "Ich finde, langsam reicht es, es wird das letzte Mal sein, dass ich mich zu dem Thema melde", schrieb Pietro (24) bereits am 16. November auf Facebook. Doch in Interviews brach er dieses Versprechen wieder. Hinzu kommt die Sendung, die kein Ende zu nehmen scheint und mit der zunehmend auch den traurigen Fans die Möglichkeit genommen wird, sich damit abzufinden, dass ihre Idole Sarah (24) und Pietro nicht mehr zusammenkommen werden.

Nur noch knapp die Hälfte der Promiflash-Leser wollen laut einer aktuellen Umfrage nächsten Mittwoch wieder einschalten.

Facebook/ Pietro Lombardi Pietro Lombardi am Spazieren mit Söhnchen Alessio und Ehefrau Sarah

WENN.com Musiker-Ehepaar Pietro und Sarah Lombardi

RTL II Pietro Lombardi



