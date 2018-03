Was hat GZSZ-Beauty Janina Uhse (27) mit Hollywood-Stars wie Julia Roberts (49), Penelope Cruz (42) und Kate Winslet (41) gemein? Abgesehen vom Schauspielberuf sind alle vier Markenbotschafterinnen für die französische Luxus-Kosmetikmarke Lancôme. Janina ist sogar das erste deutsche Werbegesicht für das Label. Eine Riesenehre für die Wahl-Berlinerin. Nichtsdestotrotz ist es gerade KEIN Megastar, der die 27-Jährige in puncto Styling inspiriert.

"Meine Oma ist einfach die Beauty-Queen schlechthin für mich", offenbart sie auf der Glow Christmas Edition in Berlin gegenüber Promiflash. Und das hat auch einen ganz einfachen Grund: "Meine Oma ist eine Frau, die hat so viel Klasse, aber sie hat auch Mut. Die trägt zum Beispiel unglaublich gerne – und das bis heute – knallpinken Lippenstift. Sie hat sich getraut und besitzt trotzdem so Eleganz", schwärmt die Jasmin-Flemming-Darstellerin von ihrer Großmutter.

Doch auch Janina gilt für viele Mädels als absolutes Style-Vorbild – und die Nachfrage ist groß: "Es ist tatsächlich so, dass viele fragen 'Hey, wie schminkst du deine Augen. Mit welchen Produkten. Was ist deine Pflegeroutine'", berichtet die hübsche Brünette. Fragen, für die sie gerne Rede und Antwort steht. Es scheint, dass das Luxuslabel mit Janina also die perfekte Wahl getroffen hat.

Adriana M. Barraza/WENN.com Julia Roberts bei den Oscars 2014

Sebastian Gabsch / Future Image/ActionPress Janina Uhse bei der "Stars Of The Night"-Party

Ralf Succo/WENN.com Janina Uhse bei der Laurèl-Show auf der Mercedes Benz Fashion Week in Berlin



