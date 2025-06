Welcher der GNTM-Boys soll das große Finale 2025 gewinnen?

Das große Finale von Germany's Next Topmodel 2025 steht heute an, und zum zweiten Mal werden sowohl ein weibliches als auch ein männliches Topmodel des Jahres gekürt. Bei den Männern haben es die Kandidaten Jannik, Pierre und Moritz bis in die Endrunde geschafft. Alle drei konnten während der Staffel beachtliche Erfolge erzielen und Jobs für namhafte Unternehmen an Land ziehen. Interessanterweise hatten alle drei vor der Show keinerlei Modelerfahrung, überzeugten jedoch durch ihre Vielseitigkeit. Moritz besticht mit seinem Beach-Boy-Charme, Jannik mit seiner Energie und Fähigkeit, sich in jede Herausforderung zu stürzen, und Pierre mit seinem einzigartigen Look und seiner professionellen Ausstrahlung.

Jannik, der sich besonders durch sein Tanztalent in den Vordergrund spielte, zeigte, dass er nicht nur auf dem Laufsteg überzeugen kann. Auch bei außergewöhnlichen Aufgaben wie einer Drag-Challenge bewies er Mut und Flexibilität. Moritz, der Jüngste unter den Finalisten, musste sich seinen Platz hart erarbeiten. Besonders sein lockeres Auftreten und ein manchmal zu distanziertes Verhalten machten ihm anfangs zu schaffen. Pierre hingegen, der zuvor in der Finanzwelt tätig war, zeigte seine Entschlossenheit, dem Büroalltag den Rücken zu kehren. Kunden lobten seinen außergewöhnlichen Stil, und auch Heidi Klum (52) war regelmäßig begeistert von seinem starken Walk.

Hinter jedem der Finalisten steckt eine spannende persönliche Reise. Moritz stellte in Interviews mit Promiflash klar, dass er ohne Erwartungen in die Show gegangen sei und sie als großes Abenteuer ansehe. Jannik hingegen, stets eine Frohnatur, ließ keinen Zweifel daran, dass er vom Titel träumt. Pierre hat bereits größere berufliche Pläne: Unabhängig vom Ausgang des Finales möchte er seine Bankkarriere endgültig aufgeben und sich im Modelbusiness beweisen. Wer auch immer als Sieger aus dem Wettstreit hervorgeht, hat ohne Zweifel jetzt schon als Gewinner der eigenen Entwicklung und Erfahrungen etwas mitgenommen.

ProSieben/Max Montgomery Heidi Klum und die GNTM-Finalisten von Staffel 20

ProSieben/Max Montgomery Jannik bei GNTM, 2025

Michael de Boer / ProSieben Der "Germany's Next Topmodel"-Kandidat Moritz

ProSieben/Max Montgomery Nawin, Ethan, Pierre und Sebastian Ströbel bei "Germany's Next Topmodel"

