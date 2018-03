Am Samstag ist es endlich so weit: Der neue Mister Germany für das kommende Jahr wird gewählt. Der Sieger tritt damit in die Fußstapfen des amtierenden schönsten deutschen Mannes, Florian Molzahn aus Solingen. 17 Kandidaten werden den heißen Wettstreit am Samstag antreten – doch wer wird gewinnen? Promiflash stellt euch hier vier der Hotties etwas genauer vor.

Baden-Württemberg wird dieses Mal von Männermodel Dominik Bruntner (23) vertreten. Der 23-Jährige hat braune Haare und blaue Augen und kommt aus Hochdorf. Er spielt leidenschaftlich gerne Fußball und verdreht den Ladys regelmäßig die Köpfe. Hottie Nummer zwei ist Fabian Fröhlich. Der Sunnyboy ist 24 Jahre alt, kommt aus Bad Rappenau und arbeitet als Unternehmer. Der Mister Mitteldeutschland ist 1,78 groß und trifft vor allem den Geschmack von allen Muskel-Liebhabern. Seinem verschmitzten Lächeln kann man nur schwer widerstehen.

Der nächste Herr ist Henrik Bergmann und er vertritt ganz stolz sein Hamburg. Der Lehramtsstudent ist 23 Jahre alt und mit einer Körpergröße von 1,91 der Größte im Rennen um den Titel. Konkurrenz bekommt er von Steffen Rosenberger alias Mister Bremen. Der 27-Jährige kommt aus Hannover und ist im Außendienst tätig. Auch er ist fleißig am Pumpen und überzeugt mit einem hübschen Gesicht.

Jetzt seid ihr gefragt, welchen der vier Traummänner findet ihr am besten? In unserer Umfrage könnt ihr eure Meinung abgeben.

privat Dominik Bruntner und Fabian Fröhlich auf dem Weg zur "Mister Germany"-Wahl

Instagram/fabian_froehlich Fabian Fröhlich, Mister Mitteldeutschland 2016/17

Facebook/ Henrik Bergmann Henrik Bergmann, Mister Hamburg 2016/17

Instagram/skyyloft Steffen Rosenberger, Mister Bremen 2016/17

Welcher der vier Boys hat das Zeug zum Mister Germany 2017? 180 Stimmen 69 Dominik Bruntner! 52 Fabian Fröhlich! 10 Henrik Bergmann! 49 Steffen Rosenberger!



