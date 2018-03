Pietro Lombardi (24) scheint endlich wieder aufatmen zu können! Nach den nervenaufreibenden Trennungs-Strapazen der letzten Wochen, kann der ehemalige DSDS-Sieger wohl wieder nach vorne schauen. Denn der 24-Jährige gab jetzt vor einem Millionenpublikum ein Live-Konzert – und bedankte sich damit bei seinen Fans.

In einem Facebook-Live-Video des frischgebackenen Singles konnten seine Fans abstimmen, welche Songs Pietro für sie performen soll. Der Sänger schmetterte daraufhin Lieder von Ed Sheeran (25) bis hin zu Revolverheld. Auch wenn der eine oder andere Ton daneben ging, bewies Pietro wieder viel Gefühl und zeigte sich gelöst und happy. Und das ganz zur Freude seiner Anhänger. "Gänsehaut" und "Hammer" lauteten zwei der begeisterten Kommentare.

Doch der junge Vater wollte mit seinem Live-Konzert eigentlich auch etwas ganz anderes ausdrücken. Aufgrund der Trennung von Noch-Ehefrau Sarah (24) bekam Pietro in den letzten Wochen mehr Rückhalt denn je von seinen Fans: "Danke für euren Support, für eure Unterstützung. Das ist natürlich sehr, sehr schön für mich, solche Menschen wie euch an meiner Seite zu haben", freute sich Pietro am Ende des Clips und bedankte sich.

WENN.com Sänger Pietro Lombardi

Sarah & Pietro - Die ganze Wahrheit, RTL II Sarah und Pietro Lombardi, Bild aus der RTL-II-Sendung

Coldrey, James / ActionPress Pietro Lombardi bei der Gala für Ein Herz für Kinder 2016 in Berlin

Glaubt ihr, dass Pietro endlich wieder nach vorne schauen kann? 39 Stimmen 23 Ja, ich denke schon. 16 Nein, er tut nur so als würde es ihm besser gehen.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de