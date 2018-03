Im Alter von nur 43 Jahren verstarb am Mittwoch die Mutter von Ex-One Direction-Star Louis Tomlinson (24). Johannah Deakin erlag nach einem langen Kampf einer besonders aggressiven Form der Leukämie. In dieser schweren Zeit der Trauer kann sich Louis der Anteilnahme seiner Fans, Freunde und Kollegen sicher sein.

Via Twitter spenden sie ihm Kraft. Louis' ehemaliger Band-Kollege Liam Payne (23) rührt mit diesem herzzerreißenden Post: "Es tut mir so leid, mein Bruder, mein Herz blutet. Du weißt, ich liebe dich, auch wenn ich eine Million Meilen von dir entfernt bin, genauso als wäre ich bei dir. Ich bin immer für dich da, genauso wie du es immer für mich warst." Zayn Malik (23) schreibt: "Ich liebe dich, Bro. Ich bete für deine Familie. Ich bin stolz auf deine Stärke und weiß, dass es deine Mum auch ist."

Und auch der Entdecker der Band, Simon Cowell (57), hat sich bereits gemeldet: "Mein Herz ist gebrochen. Deine Mutter Jay war ein unglaublicher Mensch. Ich sende dir all meine Liebe." Rührende Worte, die hoffentlich helfen, Louis' Schmerz über den tragischen Verlust ein wenig zu lindern.

Instagram / mrsjohannahdeakin Johannah Deakin und ihr Sohn Louis Tomlinson

David Sims/WENN.com Zayn Malik und Louis Tomlinson in Tokio

Ian Gavan/Getty Images for Sony Pictures Louis Tomlinson und Simon Cowell



