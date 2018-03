Zwillingspaar trifft Zwillingspaar! Auf der "Glow X-Mas"-Edition in Berlin sah plötzlich jeder doppelt und vierfach: Die Musical.ly-Girls Lisa und Lena (14) und die YouTube-Twins Heiko (17) und Roman Lochmann (17) – besser bekannt als Die Lochis – waren mit ihrem gemeinsamen Red-Carpet-Auftritt DAS Fotomotiv des Beauty-Events.

Sie sind mit die erfolgreichsten Netz-Stars, die Deutschland zu bieten hat. Kein Wunder die süßen Blondinen aus Stuttgart haben dank ihrer Lipsync-Performances auf der Playback-App mehr als 13,7 Millionen Follower. Doch auch die Lochi-Brüder brauchen sich nicht zu verstecken. Ihrem beliebten YouTube-Kanal folgen über 2,2 Millionen Menschen. Im Dezember 2015 folgte dann ihr erster eigener Kinofilm, bei dem die Twins Hauptdarsteller sowie Regisseure zugleich waren. Daneben haben sie dieses Jahr ihr Debüt-Album "#Zwilling" veröffentlicht und sorgen seither mit ihren Konzerten für ordentlich Kreischalarm.

Doch auch Lisa und Lena durften vor wenigen Wochen bereits erste Stage-Erfahrung sammeln. Zusammen mit der US-amerikanischen Band "Cimorelli" bewies das Erfolgsduo sein Gesangstalent. Gegenüber Promiflash verrieten die 14-jährigen Mädels, ob so eine Musikkarriere auch was für sie wäre: "Klar können wir uns das vorstellen, weil uns macht das echt Spaß!" Wer weiß, vielleicht machen die Schwäbinnen ja bald gemeinsame Sache mit den Lochi-Brüdern. Ein cooleres Twins-Quartett kann es ja kaum geben. Oder was meint ihr? Würdet ihr die Netz-Stars gerne gemeinsam auf der Bühne sehen? Stimmt in der angehängten Umfrage darüber ab.

ActionPress/ Voß, Cindy Heiko und Roman Lochmann (v.l.) auf der "Glow" in Berlin

ActionPress/ Voß, Cindy Lisa und Lena auf der X-Mas Glow in Berlin

ActionPress/ Voß, Cindy Lisa, Lena & die Lochis auf der "X-Mas Glow" in Berlin

Würdet ihr gerne Lisa & Lena und Die Lochis gemeinsam auf der Bühne sehen? 39 Stimmen 23 Ja, ein Song der vier würde bestimmt ein Mega-Hit werden! 16 Ich kann mir das nicht wirklich vorstellen. Lisa & Lena sollen lieber bei Musical.ly bleiben!



