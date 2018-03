Der GZSZ-Ausstieg von David Brenner (Philipp Christopher, 39) und Ayla Höfer (Nadine Menz, 26) schockierte die Fans der beliebten Serie. Doch auf die brünette Schönheit wartet ein ereignisreiches Jahr 2017 – die 26-Jährige heiratet nämlich im kommenden Jahr ihren Langzeitfreund und Fußballprofi Sascha Bigalke (26). Wehmut über das Soap-Aus kommt dadurch mit Sicherheit nicht auf.

Es könnte Nadines absolutes Glücksjahr werden. Ihre große Traumhochzeit steht an. Doch wann soll es soweit sein? "Bis jetzt ist noch nichts Genaues geplant, im Sommer wahrscheinlich", erzählte die Schauspielerin im Promiflash-Interview. Die Trauung soll also Mitte nächsten Jahres stattfinden – und die wird mit Sicherheit genauso emotional wie der Antrag.

"Das war in New York und das war sehr, sehr schön. Ganz privat, so wie ich es wollte", schwärmte sie von dem romantischen Moment. Auf Nadine warten also offenbar aufregende Monate im Jahr 2017 – dann ist doch der Kummer über den GZSZ-Ausstieg schnell vergessen.

Instagram / nadinemenz Nadine Menz und Philipp Christopher, Serien-Stars

Rolf Baumgartner Nadine Menz

Niehaus,Clemens Nadine Menz bei der Premiere von "The Hateful 8" im Zoo Palast in Berlin



