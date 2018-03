Am 10. Dezember heiratete Pretty Little Liars-Star Troian Bellisario (31) in einer superromantischen Zeremonie den "Suits"-Darsteller Patrick J. Adams (35). Das Paar ging es etwas unkonventionell an: Gefeiert wurde auf einem Campingplatz. Troians Schleier wurde dabei aber ziemlich in Mitleidenschaft gezogen. Die süße Rettungsaktion für das Braut-Accessoire zeigt sie nun ihren Fans.

In einem kurzen Clip auf Instagram zeigt die Schauspielerin ihren Followern, wie sie ihren riesigen Schleier zu retten versucht. Alle Freunde des frisch vermählten Ehepaars versammeln sich und zupfen gemeinsam den Dreck aus dem guten Stück. Und dabei wird auch klar, wie riesig Troians Kopfbedeckung war – es finden locker alle Platz darunter. "Der schönste und intimste Moment am Tag nach meiner Hochzeit. Als meine Freunde mir geholfen haben, die wundervolle Sauerei, die mein Schleier ist, zu retten", bedankt sich die 31-Jährige bei ihren Helfern.

Eine Hochzeit auf dem Campingplatz inklusive dreckigem Brautschleier wäre aber vermutlich nicht nach jedermanns Geschmack. Könntet ihr euch vorstellen, so zu heiraten? Stimmt in unserer Umfrage darüber ab!

Instagram/zacharyquinto Troian Bellisario und Patrick J. Adams bei ihrer Hochzeit

Instagram/india.williams Patrick J. Adams und Ehefrau Troian Bellisario mit Hochzeitsgästen

Instagram/sleepinthegardn Die Unterbringung der Hochzeitsgäste von Troian Bellisario

