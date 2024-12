Nackt auf Bühne: So erging es "Suits"-Star Patrick J. Adams

Der Schauspieler Patrick J. Adams (43) hat in einem Interview offen über seine Erfahrungen mit Nacktheit auf der Bühne gesprochen. Während seines Broadway-Debüts in der Rolle des Kippy Sunderstrom in einem Revival des preisgekrönten Stückes "Take Me Out" 2022 hatte er sich jeden Abend vollständig ausziehen müssen. Im Podcast "Dinner's On Me" von Schauspielkollege Jesse Tyler Ferguson (49) erzählte der Suits-Star davon, wie es für ihn gewesen sei, vor Publikum blankzuziehen: "Es war so intensiv, dass ich das Gefühl hatte, jede Nacht meinen Körper zu verlassen."

Patrick, der auf der Bühne mit Panikattacken zu kämpfen hat, erinnerte sich an seine Skepsis und sein Zögern, als Regisseur Scott Ellis ihm die Rolle angeboten habe – schließlich spielt das Stück in einer Baseball-Umkleidekabine und zeigt mehrere Charaktere vollkommen nackt. "Ich sagte ihm, dass ich es toll finde, dass er mich fragt, und es eine Ehre wäre, ich aber nicht weiß, ob ich das kann", offenbarte der Schauspieler im Gespräch mit Jesse. Scott habe ihn schließlich ermutigt, diese Chance zu nutzen, um seine Panikattacken auf der Bühne zu überwinden – gesagt, getan! Leicht gefallen sei das Patrick aber nicht, immer wieder habe er sich innerlich gewünscht, seine Kleider anbehalten zu können.

Die Erfahrung bei "Take Me Out" habe ihm gezeigt, wie wichtig es sei, sich seinen Ängsten zu stellen und neue berufliche wie auch private Herausforderungen anzunehmen. Abseits der Bühne ist Patrick vor allem für seine Rolle als Mike Ross in der Erfolgsserie "Suits" bekannt, die er nach der siebten Staffel verließ. Im Februar nächsten Jahres startet das neue Spin-off "Suits: L.A." beim US-Sender NBC. Patrick hat bereits seine Bereitschaft für einen Gastauftritt bekundet.

Getty Images Jesse Tyler Ferguson und Patrick J. Adams, April 2022

Landmark Media Press and Picture Herzogin Meghan und Patrick J. Adams in "Suits"

