Troian Bellisario hat Video von Geburt ihrer Tochter im Auto

Die Geburt ihres zweiten Sprösslings verlief für Patrick J. Adams (43) und Troian Bellisario (39) alles andere als geplant. Die hochschwangere Schauspielerin schaffte es nicht mehr rechtzeitig ins Krankenhaus und brachte ihr Töchterchen gemeinsam mit dem Suits-Star im Auto zur Welt. Da sie sich bereits auf dem Parkplatz des Cedars-Sinai Medical Center befanden, gibt es von der abenteuerlichen Geburt sogar ein Video, gefilmt von den Sicherheitskameras. Im "Dinner's On Me"-Podcast erzählt Troian, wie Patrick auf den Aufnahmen im Auto verschwindet und plötzlich wieder auftaucht, beschmiert mit der Nachgeburt und mit einem Baby im Arm. Sie lacht: "Wir haben immer noch Bilder. Es sieht aus wie ein kompletter Tatort."

Die spontane Geburt ihrer Tochter Elliot war eine schnelle Angelegenheit und mit jeder Menge Körperflüssigkeiten verbunden, die bei Patrick Spuren hinterließen. "Das Krankenhaus verlieh ihm sogar einen Ehrenkittel, weil sie über seine Jeans und seinen Pullover lachten", erinnert sich Troian. Da alles so schnell ging, schafften sie es nicht mehr bis in die Klinik hinein – statt Hebammen und Ärzten stand ihnen bei der Entbindung nur der ahnungslose Parkplatzwächter zur Seite. "Wir fanden später heraus, dass es sein erster Tag in diesem Job war", erklärt die Pretty Little Liars-Bekanntheit.

Dieser erinnerungswürdige Tag liegt mittlerweile schon fast vier Jahre zurück. Einige Jahre zuvor, im Dezember 2016, hatten sich Troian und Patrick das Jawort gegeben. Anlässlich ihres achten Hochzeitstages widmete die 39-Jährige ihrem Liebsten kürzlich liebevolle Worte auf Instagram. "Ich habe so viel Glück, dich als Partner zu haben, und ich denke an diesen Tag als einen der glücklichsten und wildesten Momente meines Lebens zurück. Danke, dass du 'Ja' gesagt hast", schwärmte sie.

Anzeige Anzeige

Instagram / sleepinthegardn Troian Bellisario und Patrick J. Adams, Juni 2021

Anzeige Anzeige

Getty Images Patrick J. Adams und Troian Bellisario im Januar 2025

Anzeige Anzeige