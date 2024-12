Acht Jahre Ehe: Troian Bellisario schwärmt von ihrem Patrick

Seit acht Jahren sind Troian Bellisario (39) und Patrick J. Adams (43) ein Ehepaar. Anlässlich ihres diesjährigen Hochzeitstags widmet die Pretty Little Liars-Berühmtheit ihrem Gatten einen liebevollen Beitrag auf Instagram. "Acht Jahre an deiner Seite vergingen viel zu schnell. Ich habe so viel Glück, dich als Partner zu haben, und ich denke an diesen Tag als einen der glücklichsten und wildesten Momente meines Lebens zurück. Danke, dass du 'Ja' gesagt hast", schwärmt Troian. Dazu teilt sie ein Hochzeitfoto, auf dem das Paar vor atemberaubender Kulisse gemeinsam in die Ferne blickt.

Die Schauspieler haben sich am 10. Dezember 2016 bei einer romantischen Trauung das Jawort gegeben. Um ihr Liebesglück gebührend zu feiern, veranstalteten sie ein ganzes Hochzeitswochenende in Kalifornien. Geladene Gäste wie unter anderem Troians Co-Stars Lucy Hale (35) und Ashley Benson (34) wurden in luxuriösen Tipis untergebracht und am großen Tag vom Bräutigam höchstpersönlich in einem "Almost Married"-Bus zur Location gebracht. Das Jawort gaben sich Troian und Patrick dann ganz romantisch unter freiem Himmel.

Rund zwei Jahre später krönten die Kalifornierin und der Suits-Star ihre Liebe mit ihrem ersten gemeinsamen Nachwuchs. Töchterchen Aurora wurde im Oktober 2018 geboren. Nach weiteren drei Jahren bekam die Kleine eine Schwester. Elliot erblickte im Juni 2021 das Licht der Welt – in der Parkgarage eines Krankenhauses in ihrem Auto! Patrick hatte gerade den Parkzettel geholt, als seine Frau plötzlich brüllend auf allen Vieren im Wagen das Baby bekam. "Ihr Hintern war auf der Höhe meines Gesichts, also habe ich ihr die Hose heruntergezogen und da war auch schon der Kopf des Babys", erklärte er später im Podcast "Katie's Crib".

Instagram / sleepinthegardn Patrick J. Adams und Troian Bellisario, Schauspieler

Instagram / sleepinthegardn Troian Bellisario und Patrick J. Adams, Juni 2021

