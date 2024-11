Patrick J. Adams hatte Probleme mit Depressionen und Alkohol

Patrick J. Adams (43), bekannt aus der Erfolgsserie Suits, hat kürzlich in einem Podcast-Interview über seine persönlichen Kämpfe gesprochen. Im Gespräch mit Jesse Tyler Ferguson (49) in dessen Podcast "Dinner's on Me" enthüllte er, dass er während der Dreharbeiten zur siebten Staffel der Serie oftmals über die Stränge geschlagen hat. "Ich habe mich nicht gut um meine geistige Gesundheit gekümmert und am Ende der siebten Season zu viel getrunken", erklärte er offen.

In dem Gespräch reflektierte der 43-Jährige weiter über seine damalige Lebensweise und die Herausforderungen, ein Vater zu sein und gleichzeitig an alten Verhaltensmustern festhalten zu wollen. Darunter litt seine Beziehung zu seiner Frau Troian Bellisario (39) und seinen beiden Töchtern, Aurora und Elliot. "Ich versuchte immer noch, mein Leben wie ein 25-Jähriger zu führen. Also nach meinen Mustern zu leben, wie ich mich betäuben und mich um mich selbst kümmern und mit meiner Unsicherheit und meinen Ängsten umgehen wollte", gestand er und fügte hinzu: "Das hat aber einfach nicht funktioniert. Diese Muster haben meine Beziehung belastet, aber auch dazu geführt, dass ich als Vater nicht wirklich präsent war."

Die Wende kam, als Patrick beschloss, mit dem Trinken aufzuhören und sich auf seine Genesung zu konzentrieren. Er betonte, dass dieser Schritt entscheidend war, um seine mentale und körperliche Gesundheit zu verbessern, seine Ehe zu stärken und ein präsenter Vater zu sein. Heute genießt er die Zeit mit seiner Familie und schätzt die neuen Beziehungen und Verantwortungen in seinem Leben. "Ich habe dieses neue, wunderschöne Dasein mit Menschen, die sich auf mich verlassen können, und zwei wunderbare Kinder, mit denen ich Zeit verbringen darf und versuche, ein guter Vater zu sein", verriet er im Interview.

Getty Images Jesse Tyler Ferguson und Patrick J. Adams, April 2022

Getty Images Troian Bellisario und Patrick Adams im Juni 2022

