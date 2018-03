Sophia Thiel (21) gilt als absoluter Fitness-Star. Vom rundlichen Entlein hat sie sich durch hartes Training und gesunder Ernährung in einen schlanken Schwan verwandelt. Mit ihrer Körper-Transformation begeistert sie zahlreiche Fans. Im Rahmen eines Body-Checks fiel auf: Sophias Kreuz ist mittlerweile supermuskulös geworden.

Bereits in ihrer Kindheit hatte die gebürtige Bayerin mit Übergewicht zu kämpfen. Mittlerweile hat sie sage und schreibe 30 Kilos verloren und fühlt sich pudelwohl in ihrer Haut. Bislang ist die Power-Blondine besonders auf eine Bodypartie stolz: "Ich mag eigentlich alles, aber ich denke so als Mädchen, wenn man ein Sixpack hat, dann ist das dann schon etwas, wo man sich denkt: 'Ja'", erzählte sie im Mai auf der Beauty-Convention Glow in Stuttgart. Doch bei ihrem neusten YouTube-Clip fällt ein ganz anderes Körperteil direkt ins Auge: Ihr Rücken! Sophias Kreuz wirkt noch definierter als sonst. In ihrem knappen Bikini posiert sie à la Arnold Schwarzenegger (69) und macht dabei eine – wie sollte es auch anders sein – sehr gute Figur. Ob sie nun eine neue Lieblingskörperpartie hat?

Wie es privat zwischen Sophia und ihrem Freund Charlie läuft, könnt ihr euch im angehängten Video anschauen:

Instagram / pumping.sophia.thiel Sophia Thiel im Vorher-Nachher-Vergleich

Instagram/ pumping.sophia.thiel Sophia Thiel im Fitnessstudio

Instagram / pumping.sophia.thiel Sophia Thiel und Charly



