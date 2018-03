Bei Nadja Abd el Farrag (51) läuft es gerade wirklich nicht gut. Die Ex von Dieter Bohlen (62) steckt in einem tiefen Schuldenberg, war sogar in der Sendung von Schuldnerberater Peter Zwegat (66) zu sehen. Die Erotikmesse "Venus" wollte Naddel da offenbar helfen und hat ihr einen Job als neues Werbegesicht angeboten. Doch die Schuldengeplagte sagte ab – Kader Loth (43) findet das empörend!

Bei der Premiere vom Roncalli Weihnachtscircus trifft Promiflash auf Kader Loth – und die kann es kaum fassen, dass Naddel das lukrative Angebot abgelehnt hat. "Was? Sie hat das Angebot abgelehnt? Wie verrückt, wie dumm kann man sein, so ein Angebot abzulehnen, wenn man schon in so einer Schuldenfalle sitzt. Da verstehe ich Naddel nicht", zeigt sich Kader entsetzt.

Und die Beauty macht sich wirklich Sorgen um ihre Kollegin: "Ich find’s schade, sie wird nie wieder auf die Beine kommen. Wenn einer sie retten kann, nur ‘Venus’. Wirklich, sie wird keine seriösen Angebote mehr bekommen, so wie sie sich benimmt. Außer ‘Venus’..." Das sind ziemlich düstere Aussichten, die Kader hat.

Auch eine andere Promi-Dame wollte Naddel helfen und ihr ein Erotik-Coaching geben. Mehr dazu erfahrt ihr im folgenden Clip.

AEDT/WENN.com Kader Loth

Starpress/WENN.com Naddel bei einem Auftritt in Krümels Stadl auf Mallorca im Juli 2016

Isa Foltin/Wireimage Kader Loth



