Justin, who? Achtung, hier kommt Cruz Beckham (11)! Der 11-Jährige wagt aktuell die ersten Schritte ins Musikbusiness. Nachdem bekannt wurde, dass er bei Justin Biebers (22) Manager Scooter Braun (35) unter Vertrag steht, folgte die erste eigene Single. Nun veröffentlicht der Sohn von Victoria (42) und David Beckham (41) das Musikvideo zum Song – und holt sich dabei die Unterstützung seiner Familie.

Der Beckham-Spross startet richtig durch: Nachdem Mama und Papa einige Cover-Clips ihres Sohnemanns auf ihren Social-Media-Kanälen postete, legt Cruz nun mit eigenem Song nach. Passend zur Debüt-Single "If Every Day Was Christmas" trällert das Gesangstalent im Video unter Schnee- und Glitzerregen, wuschelt sich niedlich durchs Haar und grinst verschmitzt in die Kamera. Wie ein Großer performt er das Weihnachtslied. Doch Cruz hat sich prominenten Support geholt: Gemeinsam mit seinen Brüdern Brooklyn (17) und Romeo (14) skatet er durch die Londoner Nacht und tollt mit Schwesterchen Harper (5) im Herbstlaub umher.

Auch Papa David huscht kurz durch das Bild. Nur Mama Victoria hat kein Gastspiel im Clip. Allerdings ist sicher: Mit diesem Video bringt Cruz bestimmt nicht nur ihr Herz zum Schmelzen.

Instagram / cruzbeckham Cruz Beckhams erste Single

Alberto E. Rodriguez/Getty Images for Sports Spectacular Familienfoto der Beckhams aus dem Jahr 2012

Jason Merritt/Getty Images Cruz Beckham, Sohn von Victoria und David Beckham



