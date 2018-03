Dass hinter Cruz Beckham (11) ein echtes Gesangstalent steckt, dürfte mittlerweile allseits bekannt sein. Schließlich postete der jüngste Sohn von David (41) und Victoria Beckham (42) in den letzten Wochen immer wieder coole Coverversionen großer Hits, etablierte sich dadurch als Justin Bieber 2.0. Jetzt feierte der 11-Jährige aber die Veröffentlichung seiner ersten eigenen Single – live im Radio!

Für Cruz Beckham dürfte der 7. Dezember 2016 wahrscheinlich unvergesslich bleiben! Nach einem aufgezeichneten Interview samt niedlicher Ansprache bei Londons Hitradio CapitalFM feierte der Promi-Spross an diesem Tag die Premiere seines ersten eigenen Songs "If Everyday Was Christmas" – und begeisterte damit nicht nur die Moderatoren. Auch Papa David zeigte sich via Facetime mehr als erfreut: "Er hat Spaß, er genießt es. Ich bin sehr stolz!" Na, wenn das keine herzlichen Worte sind. Doch was ist eigentlich das Besondere an Cruz' luftig-leichtem Weihnachtssong? Das verriet der Künstler selbst: "Es ist großartig, der Song verbindet zwei meiner liebsten Dinge: Singen und Weihnachten." Und eines ist sofort unverkennbar: Er hat mindestens genauso viel Talent wie sein großes Idol Justin (22)!

Papa David filmte seinen Sohnemann übrigens später dabei, wie er sich das Ergebnis des Interviews und die Musik-Premiere live und mega-stolz im Radio anhörte. Diesem Nachwuchs-Star steht ganz gewiss eine Riesen-Karriere bevor...

Jason Merritt/Getty Images Cruz Beckham, Sohn von Victoria und David Beckham

Mike Windle/Getty Images for iHeartMedia Justin Bieber beim 102.7 KIIS FM's Jingle Ball in Los Angeles

Instagram / davidbeckham Cruz Beckham



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de